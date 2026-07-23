La Casa de Toño, emblemático restaurante de comida mexicana, estaría analizando una posible venta con el objetivo de expandirse a otros países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Con información de Bloomberg, la operación de venta de la cadena La Casa de Toño podría superar los 400 millones de dólares, aproximadamente 6 mil 953 millones 960 mil pesos.

La Casa de Toño analiza llegar a otros países gracias a su potencial de crecimiento

Según indicó Bloomberg, BBVA México estaría fungiendo como asesor financiero para los actuales propietarios de La Casa de Toño, analizando las mejores opciones para la marca.

Entre las posibilidades, se señala que La Casa de Toño explora el mercado en busca de un socio estratégico importante o un nuevo propietario que impulse su ambiciosa intensión de expansión internacional.

La Casa de Toño analiza llegar a otros países gracias a su potencial de crecimiento (Captura de Twitter/@checomon)

Esta decisión responde a un análisis detallado sobre el potencial de crecimiento de la marca fuera de territorio mexicano, aprovechando el reconocimiento del que ya goza entre el público local.

La inclusión de sus más de 70 sucursales actuales en el paquete de venta abre un abanico de posibilidades para inversionistas interesados en la rentabilidad comprobada para La Casa de Toño.

La relevancia de esta transacción reside en sus indicadores financieros, pues se estima que la firma busca un múltiplo de valoración superior a ocho veces sus beneficios ajustados.

Esta cifra resulta particularmente llamativa al contrastarse con los estándares de otros líderes de la industria restaurantera en América Latina.

Tal es el caso de Arcos Dorados o Alsea, a quienes prácticamente La Casa de Toño duplica en términos de expectativa de mercado.

Con ello, el nivel de competitividad financiera posiciona a la cadena de comida mexicana como una de las joyas de la corona dentro del sector de los alimentos.