Las marcas de Grupo Gigante, el posible comprador de La Casa de Toño

Después de que Bloomberg revelara el interés de Grupo Gigante por comprar La Casa de Toño, el conglomerado de empresas confirmó de manera pública sus intenciones.
“Grupo Gigante informa al público inversionista que actualmente está participando, a través de su división de Restaurantes, en la evaluación inicial y preliminar de una posible adquisición de La Casa de Toño”.Comunicado Grupo Gigante
A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Gigante detalló que participa en una evaluación de adquisición de la popular cadena de restaurantes.
La operación, según reportes superaría los 400 millones de dólares e incluiría más de 70 restaurantes de La Casa de Toño que busca expandirse a Estados Unidos y América Latina.
Grupo Gigante está formado por negocios de comercio especializado
Grupo Gigante está formado por negocios de comercio especializado, restaurantes y bienes raíces, destacando marcas principales como:
- Toks
- Shake Shack México
- Panda Express
- El Farolito
- Beer Factory
- Office Depot
- Petco
- Casaideas
- Marchand Papelerías
- RadioShack
- Gigante Grupo Inmobiliario
- Fundación Gigante
Por lo que la posible adquisición de La Casa de Toño fortalecería todavía más la oferta de Grupo Gigante.
Grupo Gigante, el posible comprador de La Casa de Toño
Tras informar que buscaría adquirir La Casa de Toño, Grupo Gigante aseguró que hasta el momento no hay nada cerrado y que se trata de la revisión de un oportunidad de negocio.
“A esta fecha, Grupo Gigante no ha celebrado contratos definitivos ni vinculantes para tal posible adquisición, ni ha acordado precio o contraprestación alguna, por lo que, no existe certeza de que la operación llegará a concretarse”Comunicado Grupo Gigante
Grupo Gigante puntualizó que “constantemente evalúa oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico”.
Esperando que esa “tendencia se mantenga en el entendido que, la evaluación de oportunidades de crecimiento no necesariamente implica que éstas vayan a materializarse.”