José Antonio Chapur Zahoul es un influyente ingeniero y empresario yucateco clave en la industria turística de lujo en México y el Caribe.

Es el fundador y director general de The Palace Company, una de las cadenas hoteleras de formato todo incluido más prestigiosas del país.

José Chapur Zahoul fue nombrado miembro del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), un organismo que brinda consultoría a la presidencia de México para incentivar la inversión privada y el nearshoring.

¿Quién es José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company?

José Antonio Chapur Zahoul es un influyente empresario y filántropo mexicano, originario de Mérida, Yucatán, y de ascendencia libanesa.

José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company (Tomada de video)

Es reconocido principalmente por ser el fundador y presidente honorario de The Palace Company, una de las cadenas hoteleras de lujo más prestigiosas de México y el Caribe.

A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el premio al Empresario del Año en Turismo por la Concanaco en 2016 y reconocimientos de la revista Forbes como uno de los empresarios más influyentes del país.

¿Cuántos años tiene José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company?

José Chapur Zahoul nació el 16 de enero, sin embargo los reportes presentan discrepancia en su año de nacimiento.

Mientras que algunos reportes señalan que tiene 74 años de edad, otros reportan que tiene 77 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company?

La esposa de José Antonio Chapur Zahoul es María Eugenia Dájer Nahum.

¿Qué signo zodiacal es José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company?

José Chapur Zahoul es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company?

José Chapur Zahoul tiene 4 hijos: Gibrán, Jabib, Anuar y Omar.

Los cuatro se encuentran plenamente integrados en los puestos de alta dirección y liderazgo de la cadena hotelera familiar, The Palace Company.

José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company (@aracelly_ramirez_garrido / Instagram )

¿Qué estudió José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company?

José Chapur Zahoul es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de Yucatán.

¿En qué ha trabajado José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company?

Desde joven se involucró en el desarrollo urbano, siendo el primer promotor de plazas comerciales en Mérida, como Plaza Buenavista y Plaza Fiesta.

Antes de dedicarse de lleno a la hotelería, fundó la cadena de tiendas Galerías y fue socio de los supermercados Súper Maz.

José Chapur Zahoul es considerado el pionero del modelo “todo incluido” en México, concepto que introdujo por primera vez en el hotel Sun Palace Cancún.

Bajo su liderazgo, su empresa ha crecido hasta administrar más de 6,000 habitaciones bajo diversas marcas como Moon Palace, Le Blanc Spa Resorts y Baglioni Hotels & Resorts, con presencia internacional en destinos de México, Jamaica, República Dominicana, Italia y las Maldivas.

Fue nombrado integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de la Fundación Palace, establecida en 2004, Chapur Zahoul impulsa proyectos de bienestar social y sostenibilidad. Entre sus iniciativas destacan:

Salud y Educación: Programas de brigadas médicas y becas universitarias para estudiantes en Quintana Roo y Yucatán.

Medio Ambiente: El Programa Integral de Conservación de Tortugas Marinas, que ha liberado más de 2 millones de crías.

Apoyo Comunitario: El proyecto Refettorio Mérida, que ofrece alimentos dignos y servicios sociales a personas vulnerables.

Bienestar de Colaboradores: El ambicioso proyecto “Ciudad Palace”, que contempla la construcción de 600 departamentos con servicios como escuela y hospital para los empleados del grupo y sus familias.