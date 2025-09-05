Manuel Grajales, empresario dedicado a la rama de la hotelería, fue encontrado muerto en una zona rural de Candelaria, Campeche, a pocos días de que se reportara su secuestro.

Así lo informó su hija, Norma Grajales, quien señaló que su padre fue localizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ya sin vida.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre Manuel Grajales, empresario que fue encontrado muerto en Campeche como:

¿Quién era Manuel Grajales?

Manuel Grajales, conocido como Don Grajalón, era un empresario de Campeche, que fue localizado muerto el pasado 4 de septiembre por elementos de seguridad del estado en una zona rural del municipio de Candelaria.

El empresario era dueño de un hotel en dicha entidad, conocido y apreciado por familiares y conocidos.

¿Qué edad tenía Manuel Grajales?

Manuel Grajales cumplió 90 años de edad el pasado 7 de junio, fecha que celebró junto con su familia.

De acuerdo con uno de sus nietos, el empresario en hotelería era un ejemplo sobre cómo “hacer las cosas bien y honradamente”.

¿Cuál era el signo zodiacal de Manuel Grajales?

Ya que su cumpleaños es el 7 de junio, el empresario Manuel Grajales nació bajo el signo zodiacal de géminis.

¿Manuel Grajales tiene esposa?

Se desconoce si Manuel Grajales, encontrado muerto en una zona rural del municipio de Candelaria, Campeche, tiene esposa.

¿Manuel Grajales tiene hijos?

Manuel Grajales, empresario de hotelería, tenía al menos 3 hijos:

Victor Grajales Paredes

Norma Grajales Paredes

Martha Grajales Paredes

¿Qué estudió Manuel Grajales?

Se desconoce cuál fue el último grado de estudios del empresario Manuel Grajales.

¿Cuál fue la trayectoria de Manuel Grajales? Fue secuestrado el 1 de septiembre

Manuel Grajales era un empresario dedicado a la rama de la hotelería en Campeche que en vida fue reconocido por su familia y amigos por su honestidad, honradez, lealtad y trabajo constante.

El pasado 1 de septiembre, Grajales fue secuestrado, según el reporte de sus familiares, quienes pidieron apoyo para su localización; fue visto con vida por última vez entre las 3:40 y las 5:00 pm.

En las primeras horas del viernes 5 de septiembre, Norma Grajales, una de sus hijas, compartió que su padre fue encontrado muerto y compartió que sería velado en su casa.

La ceremonia inició a las 14:00 horas con las cenizas del empresario, según señaló su hija en redes sociales.