Charlie Frettlohr es el empresario mexicano que en noviembre de 2025 se comprometió con Inna Moll.

Esta última fue representante de Chile en el certamen internacional de Miss Universo en su edición 2025, días antes de anunciar su compromiso.

¿Quién es Charlie Frettlohr?

Charlie Frettlohr es un empresario que se dedica a la venta y arriendo de yates de lujo en Miami, Cancún y Cabo San Lucas.

Charlie Frettlohr (Instagram | @charliefrettlohr)

¿Cuántos años tiene Charlie Frettlohr?

No hay datos de la edad de Charlie Frettlohr.

¿Quién es la esposa de Charlie Frettlohr?

En noviembre de 2025 Charlie Frettlohr se comprometió con Inna Moll, quien cuanta con el título de Miss Chile 2025.

¿Qué signo zodiacal es Charlie Frettlohr?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Charlie Frettlohr.

¿Quiénes son los hijos de Charlie Frettlohr?

Hasta donde se sabe Charlie Frettlohr no tiene hijos.

¿Qué estudió Charlie Frettlohr?

Se desconoce el grado académico o las escuelas en las que Charlie Frettlohr haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Charlie Frettlohr?

Charlie Frettlohr también es una figura destacada en redes sociales.

En su cuenta de Instagram acumula poco más de 22 mil seguidores y comparte contenido relacionado a los yates y a su relación con Inna Moll.

Charlie Frettlohr le pide matrimonio a Inna Moll

El empresario Charlie Frettlohr y la modelo Inna Moll anunciaron en sus respectivas cuentas de Instagram la noticia de su compromiso.

La pareja ha estado junta desde hace más de tres años, cuando iniciaron su relación.

Esta revelación tuvo lugar a las pocas semanas de que Inna Moll fuera parte de Miss Universo 2025.

En el mensaje que se dedicaron en redes, Charlie Frettlohr y Inna Moll dijeron estar celebrando un nuevo capítulo en su historia de amor.