Grupo Radio Centro y Cadena Tres presentaron ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) sus propuestas económicas para la apertura de dos cadenas nacionales de televisión abierta digital.

Lo anterior, en el marco de la apertura de los sobres que contienen las ofertas de cada uno de los participantes en el proceso de licitación de 246 frecuencias para formar dos cadenas de televisión abierta digital con cobertura nacional.

Así, Grupo Radio Centro presentó una oferta económica por una cadena nacional de televisión abierta digital por tres mil 058 millones de pesos, y una propuesta de cobertura de población a servir sin traslapes de 106 millones 302 mil 186 personas.

Por su parte, Cadena Tres presentó ante el Ifetel una propuesta económica de mil 808 millones de pesos, y una oferta de cobertura nacional de 106 millones 302 mil 186 habitantes.

En la sesión que se realiza en el primer piso del edificio del órgano regulador se encuentran presentes el fedatario público Guillermo Villarreal Torres, presentante de testigo social Arturo Peñaloza Sánchez.

Por parte del Ifetel, en su carácter de administrador de la licitación, está presente José Gerardo López, director general de Economía del Espectro y Recursos Orbitales de la Unidad de Espectro Radioeléctrico.