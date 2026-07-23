Nu México anunció que iniciará operaciones como institución de banca múltiple el próximo 6 de agosto, tras recibir la autorización de las autoridades financieras para dejar atrás su figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

Sin embargo, antes de este cambio, Nu realizará una migración tecnológica que provocará una suspensión temporal de algunos de sus servicios digitales.

Nu será banco el 6 de agosto; suspenderá su app y transferencias por 5 horas antes del cambio

Nu México comenzará operaciones como banco el 6 de agosto de 2026, tras obtener autorización para funcionar como institución de banca múltiple, es por eso que durante la noche del 5 de agosto, suspenderá sus servicios digitales durante cinco horas.

La interrupción de los servicios digitales de Nu está programada para el miércoles 5 de agosto, de las 17:30 a las 22:00 horas, periodo durante el cual los clientes no podrán acceder a la aplicación, consultar saldos, descargar estados de cuenta ni realizar transferencias mediante el sistema SPEI, por lo que recomienda a los usuarios anticipar transferencias y pagos.

Nu (nu.mx / Instagram)

Nu explicó que esta actualización de infraestructura es un paso obligatorio para completar su transición regulatoria de Sofipo a banco, y una vez concluido el proceso, comenzará a operar oficialmente como institución de banca múltiple, lo que le permitirá ampliar su oferta de productos financieros y ofrecer una mayor protección a los depósitos de sus clientes.

La firma, que ya supera los 15 millones de clientes en México, informó que notificará a sus usuarios con anticipación mediante correo electrónico y la aplicación para que puedan organizar sus operaciones antes de la suspensión temporal de los servicios.