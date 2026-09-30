En el marco de una reestructuración estratégica, Nu México anunció el nombramiento de Estephany Paulette Ley como su nueva CEO.

De acuerdo con la institución financiera, Estephany Paulette Ley asumirá la dirección con el objetivo de liderar su ruta de consolidación como banco comercial en México.

Estephany Paulette Ley asumirá la dirección de Nu México a partir de noviembre 2026

Nu México detalló que Estephany Paulette Ley asumirá la dirección a partir de noviembre 2026, sucediendo a Armando Herrera, directivo que permanecerá en calidad de asesor sénior para acompañar el empalme administrativo hasta enero de 2027.

La designación amplía la equidad en el liderazgo del sector, convirtiendo a ley en la segunda ejecutiva femenina al frente de una institución bancaria en el mercado mexicano, junto a Tamara Caballero de Banco Multiva.

Estephany Paulette Ley (Especial)

La nueva CEO de Nu México aporta una trayectoria superior a los 15 años en servicios financieros, respaldada por un título en finanzas y economía por la Universidad de Boston, además de una sólida etapa previa en Credit Suisse y en la dirección de banca minorista de BanCoppel.

A la par de este nombramiento, la institución confirmó que Rodrigo Kuri asumió la presidencia del Consejo de Administración con la encomienda de supervisar las estrategias corporativas y fortalecer los vínculos institucionales.

Esta renovación de liderazgos en Nu México responde a la necesidad de atender las mayores exigencias regulatorias tras la transformación formal a institución de banca múltiple concretada el pasado 6 de agosto de 2026.