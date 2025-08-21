Armando Herrera será el nuevo CEO de Nu México sustituyendo así a Iván Canales, quien actualmente se encuentra en periodo de licencia de paternidad, pero que seguirá colaborando con la compañía.

Iván Canales, fundador de Nu México, ha sido una pieza clave para la consolidación de la aún Sociedad Financiera Popular (Sofipo) en el país ya que en su dirigencia alcanzó más de 12 millones de clientes.

El nombramiento de Armando Herrera como CEO ocurre durante un momento clave para Nu México, que ya recibió la licencia bancaria por las autoridades y se prepara para funcionar como banco digital.

Iván Canales (Cortesía)

Armando Herrera será el nuevo CEO de Nu México; sustituye a Iván Canales

Este miércoles 20 de agosto, Guilherme Lago, director financiero de Nu Holdings y presidente del Consejo de Nu México, anunció que Armando Herrera será el nuevo CEO, reemplazando a Iván Canales.

Guilherme Lago destacó que, en el último año, Nu México ha aumentado su base de clientes un 60% y espera que con la dirigencia de Armando Herrera el negocio siga escalando en el país.

“La probada experiencia de Armando en el mercado mexicano de servicios financieros, combinada con su habilidad para escalar negocios y ofrecer soluciones innovadoras, será un activo significativo en este momento para la empresa”. Guilherme Lago, presidente del Consejo de Nu México

Cabe mencionar que, actualmente, Nu México atiende a más del 13 % de la población adulta y llega a casi todos los municipios del país, incluidas aquellas localidades rurales.

Nu (nu.mx / Instagram)

Armando Herrera, nuevo CEO de Nu México; cuándo sustituye a Iván Canales

De acuerdo con la información, Armando Herrera iniciará sus funciones como nuevo CEO de Nu México el próximo martes 2 de septiembre e Iván Canales continuará colaborando con la compañía.

Armando Herrera estudió en el MIT y en el IPADE y además cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector financiero mexicano, colaborando con empresas como Konfío y American Express México.

Tras el anuncio, Armando Herrera expresó estar muy entusiasmado de unirse al proyecto de Nu México y dijo confiar en la misión de ofrecer servicios financieros más accesibles para millones de mexicanos.