Enrique Cerezo Torres es un empresario y productor cinematográfico español que preside el Club Atlético de Madrid desde el 28 de mayo de 2003.

Además de dirigir una de las instituciones más importantes del futbol español, es considerado uno de los principales impulsores de la industria cinematográfica en España gracias a su extensa labor como productor y distribuidor.

¿Quién es Enrique Cerezo?

Enrique Cerezo es uno de los empresarios más influyentes del deporte y del cine en España. Como presidente del Atlético de Madrid ha encabezado una de las etapas más exitosas en la historia del club, con títulos nacionales e internacionales y la consolidación del equipo entre la élite del futbol europeo.

Fuera del ámbito deportivo, es uno de los mayores productores y distribuidores cinematográficos del país. Su catálogo reúne miles de películas del cine español y ha participado en la producción de más de 150 largometrajes.

Entre ellos La buena estrella, Juana la Loca, Las brujas de Zugarramurdi, Mi gran noche y 1898. Los últimos de Filipinas. Su trayectoria ha sido reconocida con diversos premios de la industria cinematográfica.

¿Qué edad tiene Enrique Cerezo?

Enrique Cerezo Torres nació el 27 de febrero de 1948 en Madrid, España, por lo que actualmente tiene 78 años.

¿Enrique Cerezo tiene pareja?

Sí. Está casado con María Jesús Frutos, artista y promotora cultural, quien ha participado en diversas iniciativas relacionadas con la difusión del arte y la cultura en España.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Cerezo?

Enrique Cerezo nació el 27 de febrero, por lo que pertenece al signo Piscis. Este signo corresponde al elemento agua y suele asociarse con personas creativas, intuitivas, empáticas y sensibles.

¿Enrique Cerezo tiene hijos?

Sí. Enrique Cerezo es padre de tres hijas:

María Cerezo.

Eva Cerezo.

Lucía Cerezo.

Además, es abuelo de varios nietos.

¿Qué estudió Enrique Cerezo?

Tras concluir el bachillerato comenzó su carrera profesional en la industria cinematográfica, donde inició como ayudante de cámara y desarrolló la experiencia que posteriormente lo llevó a convertirse en productor y empresario del sector audiovisual.

¿En qué ha trabajado Enrique Cerezo?

Enrique Cerezo es reconocido por su doble trayectoria como empresario cinematográfico y dirigente deportivo. A lo largo de más de cinco décadas ha impulsado proyectos relacionados con la producción audiovisual.

Su trayectoria profesional incluye: