En juicio, Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman se enfrenta a una sentencia de prisión y un pago de multa millonaria.

Por lo que el creador de Zoowoman expresó que los argumentos en su contra son insostenibles con un “beneficio económico inexistente” en Zoowoman.

Dos años y medio de cárcel y una indemnización de más de 17.6 millones de pesos para creador de Zoowoman

Ante el juicio que enfrenta el creador de Zoowoman se ha pedido 2 años y medio de cárcel y una indemnización de 870.000 euros, más de 17.6 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Dicho proceso judicial en contra de Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman es imputado por Enrique Cerezo, uno de los productores de cine más influyentes de España.

A lo que el creador de Zoowoman ha pedido apoyo de la comunidad, pues acusa de una persecución judicial por parte de las conveniencias empresariales de Enrique Cerezo.

Caminando al juicio. pic.twitter.com/DouYLvI739 — La Filmoteca Maldita (@LaFilmoMaldita) April 9, 2026

¿De qué se le acusa al creador de Zoowoman?

Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman es acusado de un “delito contra la propiedad intelectual” por la distribución en su página de películas que no tiene derecho de autor, pérdidas, descatalogadas, que productoras desaparecieron y que nunca llegaron a ser distribuidas.

Sin embargo, tal y como se precisa esta películas que se encontraban en Zoowoman no eran monetizadas, e incluso la página no contaba con ningún tipo de publicidad o banner, por lo que el argumento contra Fernando ‘El Feo’ se ve sin fundamento, según ha denunciado el creador.

Asimismo, el creador de Zoowoman ve que el juicio en su contra también entra en conflicto con el aparato punitivo del Estado en España, pues alega que este protege los intereses de grandes capitalistas de la industria cultural.