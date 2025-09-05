De manera inesperada, YouTube comenzó a cancelar las cuentas compartidas del Plan Familiar Premium, algo que ya es común en este tipo de servicios.

Como en otros casos, YouTube está identificando a quienes comparten la cuenta del Plan Familiar Premium con personas fuera del domicilio de facturación.

YouTube cancela cuentas compartidas del Plan Familiar Premium

Desde los primeros días de septiembre de 2025, YouTube está haciendo un análisis de sus usuarios.

Identificando así quién comparte cuenta del Plan Familiar Premium fuera del domicilio.

YouTube Premium (Unsplash)

Si YouTube detecta que compartes tu cuenta del Plan Familiar Premium, te suspenderá por 14 días naturales a manera de penalización.

Los afectados serán notificados directamente al correo con el que están suscritos al servicio, por lo que recomendamos revisarlo de manera frecuente en estos días.

Tras esos 14 días, tu cuenta será restablecida e incluso la persona fuera del domicilio se mantendrá dentro del grupo “familiar”.

Sin embargo, esta última no tendrá acceso a los beneficios de YouTube Premium , visualizando el servicio en su formato normal, con anuncios y calidad estándar.

Aunque permanezca en el grupo familiar, tendrá que pagar una suscripción propia, si es que quiere volver a tener todas las opciones Premium.

YouTube Premium en México (freepik)

YouTube hará revisiones periódicas en cada Plan Familiar Premium

YouTube tendrá vigilancia constante sobre las cuentas compartidas del Plan Familiar Premium.

De acuerdo con la información de YouTube, cada 30 días revisarán a todos sus suscriptores del Plan Familiar Premium, cancelando las cuentas que se compartan.

Es decir, no es algo que se haga solo en esta ocasión, se trata de una medida permanente que aplicará a partir de este momento y hasta nuevo aviso.

La razón detrás es meramente empresarial, pues se quiere maximizar los ingresos mediante las suscripciones del Plan Familiar Premium de YouTube.

Algo que ha sucedido con otros servicios del estilo —como Netflix o HBO Max— obligando a quienes compartían la cuenta a pagar su propia suscripción.