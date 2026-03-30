El Proyecto Saguaro, impulsado por la empresa LNG Alliance de Singapur, busca exportar gas natural licuado desde Texas hacia Asia a través de un megaproyecto en el Golfo de California.

Con una inversión estimada de entre 15 y 20 mil millones de dólares, contempla la construcción de un gasoducto, una planta de licuefacción y un puerto en Sonora.

Sin embargo, ha generado polémica por el impacto ambiental que provocaría en el Mar de Cortés, uno de los ecosistemas marinos más diversos del mundo.

¿Qué es el Proyecto Saguaro?

El Proyecto Saguaro es una obra de exportación de gas licuado de Estados Unidos. Lo impulsa la empresa LNG Alliance de Singapur.

Se trata de un megaproyecto que contempla un gasoducto, una planta de licuefacción y un puerto en el Golfo de California.

El objetivo del Proyecto Saguaro es transportar gas natural del oeste de Texas, para procesarlo y después enviarlo en gigantescos buques metaneros a Asia desde Puerto Libertad, Sonora.

Con una inversión aproximada 15 a 20 mil millones de dólares, el Proyecto Saguaro ha generado polémica al no representar un gran beneficio para México porque el gas licuado sería dirigido para mercados asiáticos.

Lo que generaría un impacto ambiental en nuestro territorio, sin beneficios reales a nivel de industria nacional.

Voces como la de la bióloga marina Cristina Mittermeier se han manifestado en contra del Proyecto Saguaro.

Expresando la necesidad de proteger el patrimonio natural de México.

Cristina Mittermeier, bióloga marina mexicana (Cristina "Mitty" Mittermeier / Facebook)

Así sería el impacto ambiental del Proyecto Saguaro en el Mar de Cortés

El Proyecto Saguaro ha sido cuestionado por el impacto ambiental que provocaría en el Mar de Cortés, en donde hay uno de los ecosistemas marinos más diversos del mundo.

En el Golfo de California habitan:

Ballenas

Tiburones

Tortugas

Delfines

Esas especies marinas se verían afectadas por diversos factores como:

Ruido submarino

Industrialización de rutas marítimas

Alteración a la biodiversidad

Junto con el impacto ambiental, el Proyecto Saguaro también afectaría a las economías locales.