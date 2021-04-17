México.- El gobernador de Querétaro, ‘Pancho’ Domínguez, se pronunció tras la filtración de su nombre durante la primera audiencia del abogado Juan Collado, quien este miércoles 10 de julio fue vinculado a proceso y permanece recluido en el Reclusorio Norte.

Francisco Domínguez Servién negó durante una rueda de prensa, las acusaciones que lo vinculan con el presunto desvío de 100 millones de pesos de la Caja libertad a favor de su campaña para gobernador durante 2014.

En la audiencia, el empresario Sergio Hugo Bustamante, mencionó el nombre del gobernador queretano como parte de una denuncia penal contra Collado Mocelo donde lo identifica como uno de los propietarios auténticos de Caja Libertad junto a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri.

'Pancho' Domínguez adelanta denuncia por difamación

El gobernador de Querétaro, Domínguez Servién, también adelantó que presentará una denuncia por difamación contra quién resulte responsable tras los señalamientos de presunta simulación de operaciones mediante las compañías Operadora inmobiliaria del Centro y Libertad Servicios Financieros.

El político queretano añadió que fue el primer “gobernador transparente” al presentar su 3de3 y no contar con ninguna observación por parte de la Entidad de Fiscalización Federal de la Función Pública.

Francisco Domínguez llamó la atención sobre que los señalamientos se produzcan justo ahora que es el presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), resaltando también que es uno de los gobernadores mejor calificados en México, destaca Quadratín.