En el marco de la celebración del Día de la Educación Financiera en México, que este año se conmemora el 6 de octubre bajo el lema “Infórmate, Planifica, Decide”, Libertad Financiera reafirma su compromiso con la formación económica de las nuevas generaciones a través de su programa “Despega con Libertad”.

La iniciativa, dirigida a estudiantes de nivel medio superior, busca dotar a los jóvenes de herramientas prácticas para tomar decisiones financieras informadas y responsables. Durante 2025, el programa ha tenido excelentes resultados en el CONALEP Querétaro y recientemente inició actividades en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

A través de talleres y dinámicas participativas, los estudiantes aprenden sobre ahorro, presupuesto, inversión y emprendimiento, fortaleciendo sus capacidades financieras de forma práctica. El programa incluye además un manual de trabajo que acompaña el proceso de aprendizaje y fomenta la planeación económica desde temprana edad.

Como cierre, los participantes presentan proyectos empresariales en el evento “Impulso Libertad”, una experiencia inspirada en el formato del programa Shark Tank, donde los jóvenes aplican sus conocimientos en propuestas reales de negocio.

“En Libertad estamos convencidos de que la educación es el motor del desarrollo. Para nosotros, apoyar a las comunidades no es un esfuerzo aislado, sino parte esencial de nuestra manera de trabajar. Queremos que nuestras acciones se traduzcan en beneficios tangibles para las personas” afirmó Ricardo Merino, director general adjunto de Negocio de Libertad Financiera.

Libertad Financiera refrenda su compromiso con la educación económica y social de México, consolidando este esfuerzo como uno de los pilares de su estrategia de impacto social.