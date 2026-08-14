A una semana de la explosión de una pipa de gas LP en Cuernavaca, nueve víctimas aún no tienen acceso a la carpeta de investigación.

El abogado Eduardo Núñez solicitó a la Fiscalía General del Estado de Morelos una copia del expediente y advirtió que recurrirán ante un juez.

Los afectados desconocen los resultados de las periciales realizadas, la comparecencia de la empresa involucrada y las condiciones de sus pólizas de seguro.

Víctimas exigen conocer avances de la investigación en Cuernavaca

Eduardo Núñez explicó que presentó un escrito ante la representación social para solicitar acceso al expediente y conocer los avances de la investigación.

El abogado señaló que existen 120 periciales, pero las víctimas todavía desconocen sus resultados y otros elementos relevantes relacionados con la explosión.

Sube a 21 el número de lesionados tras explosión de pipa de gas en Cuernavaca (Municipio de Cuernavaca / Facebook)

Si la Fiscalía no entrega la carpeta el lunes 17 de agosto, los representantes legales solicitarán un auxilio judicial ante la autoridad correspondiente.

La petición se fundamentaría en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de garantizar la participación de los afectados.

Núñez consideró que también deberían analizarse providencias precautorias para proteger los intereses de las víctimas mientras continúan las investigaciones.

El representante cuestionó además que la pipa involucrada hubiera sido revisada en septiembre de 2025 y, pese a ello, ocurriera la deflagración.

Por ello, planteó la posibilidad de investigar si existieron omisiones durante las inspecciones realizadas a unidades destinadas al transporte y distribución de gas LP.

El abogado también pidió investigar un predio ubicado en Coatetelco donde presuntamente permanecen pipas de Tomza Gas Titanium, empresa relacionada con el accidente.