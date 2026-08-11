Tomás Zaragoza Fuentes, empresario del sector gasero y fundador de Grupo Tomza, murió a los 82 años el viernes 7 de agosto de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Su familia confirmó el deceso a través de un mensaje luctuoso, sin informar las causas de la muerte de uno de los empresarios más influyentes de la industria del gas LP..

Maru Campos dedica mensaje por la muerte de Tomás Zaragoza Fuentes, de Grupo Tomza

Luego de confirmarse la muerte de Tomás Zaragoza Fuentes, empresario gasero y fundador de Grupo Tomza, Maru Campos dejó un mensaje en redes sociales.

Vía X, la gobernadora de Chihuahua externó su apoyo a la familia de Tomás Zaragoza Fuentes.

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Don Tomás Zaragoza Fuentes. A sus familiares, seres queridos y amigos les envío mi más sentido pésame y un abrazo solidario. Los acompaño con respeto en este difícil momento, deseándoles paz, fortaleza y consuelo. Descanse en paz.” Maru Campos

Maru Campos dedica mensaje por la muerte de Tomás Zaragoza Fuentes, de Grupo Tomza (Especial)

¿Quién fue Tomás Zaragoza Fuentes?

Tomás Zaragoza Fuentes, nacido en enero de 1944 en Ciudad Juárez, Chihuahua, es conocido por ser el fundador de Grupo Tomza, uno de los conglomerados más importantes dedicados al negocio del gas LP en México.

El empresario perteneció a una familia empresarial dedicada al gas, pues sus hermanos Miguel y Eduardo Zaragoza Fuentes también participaron en la construcción del imperio gasero familiar.

Grupo Tomza bajo investigación desde 2021 (Gas Tomza vía Facebook)

Tomás Zaragoza Fuentes comenzó su trayectoria empresarial a los 17 años, cuando puso en marcha en Chihuahua una planta almacenadora de gas LP, antecedente de Hidrogas de Chihuahua.

Desde entonces, desarrolló una amplia red de empresas vinculadas con el sector energético. Con el paso de los años, Grupo Tomza amplió sus operaciones a distintas regiones de México y Centroamérica.