Phil Spencer ha sido una de las caras más reconocibles de la industria del videojuego, como presidente de Xbox y Microsoft Gaming a lo largo de 12 años.

Si bien la carrera de Phil Spencer es de más de 38 años en Microsoft; para muchos su principal logro es rescatar la marca Xbox en uno de sus momentos más bajos.

¿Quién es Phil Spencer?

Phil Spencer es un ejecutivo estadounidense, quien fue el director general de Microsoft Gaming, responsable de Xbox Game Studios, ZeniMax Media y Activision Blizzard.

Phil Spencer (Dan Steinberg/Invision/AP)

¿Qué edad tiene Phil Spencer?

Phil Spencer nació el 12 de enero de 1968, actualmente tiene 58 años.

¿Quién es la esposa de Phil Spencer?

Phil Spencer está casado; sin embargo, no hay información pública de su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Phil Spencer?

Al haber nacido el 12 de enero, Phil Spencer es del signo de Capricornio.

Phil Spencer con el equipo de Xbox (@xboxp3)

¿Cuántos hijos tiene Phil Spencer?

Phil Spencer tiene 2 hijas, cuya identidad es desconocida.

¿Qué estudió Phil Spencer?

Phil Spencer asistió a Ridgefield High School en Ridgefield, Washington, y luego obtuvo una licenciatura en comunicación técnica y científica de la Universidad de Washington.

¿En qué ha trabajado Phil Spencer?

Phil Spencer desarrolló toda su carrera en Microsoft, empezando en 1988 como pasante, para después desempeñar funciones técnicas, siendo parte de desarrollos como Encarta y Microsoft Money.

Pasando a ser director general de productos como Microsoft Picture It y Microsoft Woks, hasta que entró al equipo de Xbox en 2001.

Primero como parte de Microsoft Game Studios EMEA, trabajando de cerca con estudios europeos como Lionhead hasta 2008.

Finalmente en 2014 fue ascendido a Jefe de Microsoft Gaming, encargándose de todos los estudios detrás de la marca Xbox.

Phil Spencer anunció su retiro de Xbox

Este viernes 20 de febrero, Phil Spencer anunció su retiro de Xbox, dando por terminada una carrera de más de 38 años en Microsoft y 12 en Xbox.

En un mensaje en X, Phil Spencer señaló que pensó que era momento de dar un paso a un lado en la industria de los videojuegos y dedicarse a otra cosa.

Según se ha revelado, Spencer tenía planeado retirase desde 2025; tras una plática con Satya Nadella, CEO de Microsoft, se decidió hacer una transición lenta.

Su puesto será ocupado por Asha Sharma, a partir del próximo 23 de febrero de 2026.