A través de redes sociales, Arturo Elías Ayub recordó la lección de Alfredo Elías Ayub que lo inspiró sobre el futuro de México.

Luego de la muerte de Alfredo Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien también fue hermano del empresario Arturo Elías Ayub, le rinde un especial homenaje.

Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE (Isaac Esquivel Monroy)

Las lecciones y consejos de vida de Alfredo Elías Ayub que inspiraron a Arturo Elías Ayub

Arturo Elías Ayub compartió en sus redes sociales las lecciones y consejos de vida de Alfredo Elías Ayub que lo inspiraron sobre el futuro del país.

Tras la muerte de su hermano, el empresario agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido, por lo que decidió rendir con un homenaje especial al exdirector de la CFE compartiendo las lecciones y consejos de vida que le dejó.

Entre ellos, valores, consejos y lecciones sobre:

La integridad: Coherencia real entre lo que piensas, dices y hacen. Además de transparencia en las decisiones y motivaciones que fortalece al confianza y hacer lo correcto pese a la incomodidad

La pasión por lo que se hace: Amar lo que se hace y hacer lo pasión auténtica (esta le llevó a Alfredo Elías Ayub a encontrar su pasión en el sector público)

La participación pública: Involucrarse en temas que importan para el país como corrupción, educación y defensa de la democracia que generen verdadera participación ciudadana

La familia, equilibrio y ejemplo personal: proteger el tiempo con la familia, educar a los hijos con el ejemplo y cómo se trata a los demás

El tiempo: Valorar el tiempo porque nunca regresa

El amor por México: Cultivar el amor profundo por México, defender instituciones, exigir transparencia y actuar con responsabilidad

Estos son los consejos y lecciones de vida que dejó como legado Alfredo Elías Ayub, inspiraron a Arturo Elías Ayub sobre el futuro del país y su misión como empresario.