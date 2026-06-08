Claudia Sheinbaum acusó a Ricardo Salinas Pliego de recurrir a “trucos fiscales” para evitar el pago de impuestos en la importación de motocicletas Italika, tras las críticas del empresario al proyecto Olinia, primer auto eléctrico mexicano.

“Acostumbraban, otra evasión de impuestos, se paga distinto si viene la motocicleta armada completa que si viene en partes” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta explicó el 8 de junio de 2026 que Italika de Ricardo Salinas Pliego ingresaba motocicletas desarmadas para pagar menos impuestos por piezas, ensamblándolas después en México.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno cerró esas lagunas legales y defendió a Olinia como un proyecto nacional, distinto a las motos Italika, que busca impulsar innovación y movilidad sustentable.

Sheinbaum acusó a Salinas Pliego de evadir impuestos con importaciones de Italika

Durante su conferencia del 8 de junio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las críticas de Ricardo Salinas a Olinia, por lo que la presidenta señaló que dijera lo que dijera iba a quedar mal.

Destacó que la empresa tiene una forma muy particular de “hablar con sus clientes” para forzar el pago cuando estos no pueden cumplir.

“El caso de Salinas Pliego, lo que digamos, va a ser en contra. Lo que es interesante, ahí se los dejo, es lo que pasa cuando una persona no puede pagar la moto o lo que compre en sus tiendas, ¿qué pasó con eso? Cómo es que hablan con sus clientes, vamos a ponerlo así, muy interesante” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum señaló a Ricardo Salinas Pliego por recurrir a “trucos” o ciertos sistemas esquemas fiscales para evitar impuestos en importaciones de Italika.

Y es que explicó que Ricardo Salinas Pliego acostumbraba a importar motocicletas desarmadas en partes en lugar de vehículos terminados.

El objetivo de esta práctica era pagar menos impuestos por las piezas individuales que los que corresponderían por el producto final ya ensamblado.

Una vez que las piezas estaban en territorio nacional, procedían a ensamblarlas para su venta.

Sin embargo, destacó que muchas veces solo era cuestión de colocarle las llantas y no un ensamblaje completo.

“Acostumbraban otra evasión de impuestos que nosotros cerramos, se paga distinto si viene la motocicleta armada completa que si la traen aparte, acostumbraban traerla las llantas aparte, la moto, nada más ponerle las llantas y con ello pagaban menos impuestos, era otro esquema de hacer trampa, digamos. Pero, lo que nosotros digamos ellos van a estar en contra, lo que sea” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum calificó estas acciones como tácticas comerciales para evadir impuestos y señaló que su gobierno ha trabajado para cerrar este tipo de lagunas legales.

Destacó que Ricardo Salinas Pliego siempre se va a ir en contra de su gobierno porque está muy enojado porque tuvo que pagar los impuestos que adeudaba.

“Están muy enojados, pues porque al final tuvieron que pagar los impuestos, la verdad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum defiende a Olinia recordando que es un proyecto mexicano a diferencia de las motos Italika de Ricardo Salinas

Tras la presentación del vehículo eléctrico Olinia, Ricardo Salinas Pliego utilizó su cuenta de X para criticar el proyecto, enfocándose principalmente en comparar sus capacidades y costos con las motocicletas Italika:

Crítica al precio : Señaló que mientras el Olinia tendrá un costo inicial desde los 150,000 pesos, su motocicleta más accesible cuesta 16,999 pesos.

: Señaló que mientras el Olinia tendrá un costo inicial desde los 150,000 pesos, su motocicleta más accesible cuesta 16,999 pesos. Cuestionamiento de la velocidad : Destacó que sus motocicletas alcanzan una velocidad de 73 km/h, poniendo en duda la competitividad del vehículo estatal en este rubro.

: Destacó que sus motocicletas alcanzan una velocidad de 73 km/h, poniendo en duda la competitividad del vehículo estatal en este rubro. Disponibilidad inmediata: El empresario enfatizó que sus productos están disponibles “hoy mismo”, contrastando esto con el lanzamiento del Olinia, el cual está programado hasta el verano de 2027.

Luego de las críticas, Claudia Sheinbaum defendió a Olinia señalado que es un proyecto mexicano.

“Olinia está diseñado por mexicanos, Italika, pues traen todo de otros países o la montan aquí. O de plano, la traen completa” Claudia Sheinbaum, presidenta de México