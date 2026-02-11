El domingo pasado fue “la navidad” para toda la gente que amamos el fútbol americano, y por supuesto lo más comentado ha sido el show de medio tiempo del Super Bowl LX, independientemente de si gusta o no la música de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny .

Un hecho real es que el espectáculo de medio tiempo rompió el récord de audiencia, y eso tiene una explicación. Anteriormente la gente únicamente veía este gran evento deportivo a través de un televisor; conforme avanzó la tecnología pasamos a las computadoras “portátiles”, y posteriormente migramos a las tabletas y los teléfonos inteligentes.

Sumemos que ahora en casi todos lados hay internet, incluso arriba de un avión; es evidente que más gente tiene la posibilidad de ver -en tiempo real- el partido y por supuesto el show musical.

El boom del internet se da a mediados de los años noventa del siglo pasado, con un producto que fue en su momento revolucionario: “Netscape Navigator”. En poco más de 30 años la hiperconectividad ha llegado a la industria aérea y hoy es posible disfrutar “en vivo” de un evento como lo es el SuperBowl desde las alturas.

Y Aeroméxico tuvo un gran acierto con la contratación de su servicio de streaming, pues los que viajen en su clase Premier One, pueden disfrutar de la plataforma DAZN, en la que incluso se pueden ver hasta los comerciales creados especialmente para el super tazón.

Pero no crean que únicamente la gente que viajó por la clase ejecutiva de la aerolínea bandera tuvieron dicha opción. También los pasajeros de su clase turista pudieron seguir con detalle este show de medio tiempo, del que todo mundo está hablando, y fue gracias al servicio de Wi-Fi que ofrece Aeroméxico en toda su flota de aviones Boeing.

Tanto en el modelo B787Dreamliner, como en el B737MAX, cuentan con este servicio de internet gracias a Viasat, y me dijeron que ya se encuentra en el 50% de su flota de aviones Embraer, de su filial Aeroméxico Connect, para que sus pasajeros no se pierdan de nada cuando vuelen por la línea aérea del caballero águila.

Por supuesto, los pasajeros de Aeroméxico han comenzado a inundar las redes sociales con sus videos cortos, o reels, mostrando su felicidad por haber podido ver en tiempo real el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Y eso al final es publicidad positiva para la aerolínea, quien anunció desde horas antes:

“En Aeroméxico estamos listos para un #AppleMusicHalftime Show INOLVIDABLE ¡Despegamos! (emoticones de avión, coco y ranita)”

Y en las historias de sus redes sociales, Aeroméxico dejó claro su mensaje con el hashtag #EstoEsVolar, que la gente está utilizando para etiquetar a la aerolínea en sus propias historias o reels, con lo que se consigue una forma de publicidad super orgánica.

Y es que la gente está deseosa de compartir la experiencia de poder haber visto un evento que, como les digo, les puede gustar el “artista” o no, pero no podemos dejar de lado el gran impacto que ha causado su show.

Ahora que, si por algún motivo no pudieron verlo, y van a viajar, aprovechen la ventaja que ofrece la plataforma DAZN, y vean el partido una vez más y revivan los momentos que más les gustaron; incluso si eres de los que son mega fans de este deporte, pueden ver partidos pasados, biografías de jugadores famosos, documentales y highlights de las mejores jugadas. Y no solo eso, la plataforma ofrece también otros deportes como box, futbol soccer a través de la liga de la FIFA y la Liga EA Sports, por mencionar algunos.

Les puedo decir que hay constancia en las redes sociales de que a la gente le encantó poder ver tanto el juego como el espectáculo. La decisión de Aeroméxico puso su granito de arena para romper el récord del show de medio tiempo como el más visto hasta el momento.

Aeroméxico se sigue consolidando como la línea aérea bandera de México, poniendo el nombre del país en alto, y con una manera tan sutil de hacer publicidad. Se los aseguro, ver a este artista en el medio tiempo, que proviene de la isla del encanto, Puerto Rico, en automático pone tal destino en la mira de la aerolínea.

Es una ruta que están tratando de echar a andar, pero la administración de Trump malamente ha aplazado su arranque. Aeroméxico confía que pronto puedan sortear la negativa del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del país vecino.

Porque según las palabras de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, el impacto económico entre ambos países tiene una proyección estimada de ingresos del alrededor de los 13.5 millones de dólares anuales.

Así que por todo lo anterior, hay que darles un aplauso de pie a la gente de marketing de Aeroméxico, porque consiguieron subirse al tren, pero no de forma artificial, sino de una manera tan orgánica que la gente, sus pasajeros, están hablando de ello; ¡muchísimas felicidades!