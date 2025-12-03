Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, afirmó que la alianza con Delta Airlines continúa pese a los señalamientos del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

Aeroméxico y Delta Airlines mantendrán su alianza. (Especial)

El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, reveló que la alianza con Delta Airlines continúa pese a la exigencia del gobierno de Estados Unidos de finalizar la relación comercial.

Aeroméxico presentó un recurso ante la Corte Federal en Estados Unidos y recientemente obtuvieron una suspensión, lo que permite que la alianza siga vigente mientras se resuelve el asunto.

En entrevista con López-Dóriga, Andrés Conesa resaltó que el problema de la alianza no tiene nada que ver con Aeroméxico y Delta Airlines, sino con el conflicto del DOT y México.

Cabe mencionar que más allá de la parte comercial, las empresas mantienen múltiples relaciones pues Delta Airlines posee el 20% de acciones de Aeroméxico y participa en el consejo ejecutivo.

Andrés Conesa, director de Aeroméxico, señaló que no hay razón para deshacer la alianza con Delta Airlines y los planes en el futuro siguen vigentes, aunque esperan la resolución del conflicto aéreo.