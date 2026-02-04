El día de ayer, en el hangar de Aeroméxico, se llevó a cabo una ceremonia para entregarle al caballero águila dos importantísimos reconocimientos. El primero por parte de Cirium , empresa internacional dedicada a recopilar datos, analizarlos, sistematizarlos y realizar diferentes estudios, por ejemplo, sobre la puntualidad de aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo.

En esta ocasión, y por segundo año consecutivo, Aeroméxico se engalanó con el reconocimiento como la línea aérea más puntual a nivel global y por supuesto su director, el Dr. Andrés Conesa no dejó de reconocer que este hito ha sido gracias a los 17 mil trabajadores:

“…es un gran trabajo en equipo, una coordinación efectiva de todos, los 17 mil miembros de la familia Aeroméxico, ¡muchas felicidades!, este logro es suyo y se dice fácil pero esa línea que dice arriba por segundo año consecutivo (en el fuselaje del avión que sirvió de ciclorama dentro del evento), se lee muy rápido, pero representa un esfuerzo muy importante de parte de todos…”

En el evento estuvieron presentes invitados especiales, representantes de los sindicatos con los que Aeroméxico tiene contratación colectiva como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), quien estrena un tercio de la representación sindical, entre ellos el nuevo secretario general Rafael Munguía; también estuvo Tomás del Toro, del Sindicato Independencia, Miguel Ángel Yúdico del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) y Rubén Romo, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA).

Contaron con la presencia del director ejecutivo de Cirium, Jeremy Bowen, quien señaló que en esta ocasión la diferencia entre el primer y el segundo lugar en materia de puntualidad fue del 3.3%, lo cual es un amplio margen y que no deja lugar a dudas del trabajo en conjunto que hace la gente que trabaja para Grupo Aeroméxico, que registró un porcentaje de puntualidad del 90.02%.

Director ejecutivo de Cirium, Jeremy Bowen, junto a Andrés Conesa director de Aeroméxico. (Aeroméxico)

A la ceremonia acudió Joe Leader, director general de APEX, asociación que evalúa a las aerolíneas a nivel global, y las premia por el servicio de excelencia, revisando las medidas de seguridad que le brindan a sus pasajeros. Para otorgar este premio, APEX evaluó más de un millón de vuelos de más de 600 líneas aéreas a nivel global.

Joe Leader, director general de APEX junto a Andrés Conesa, director de Aeroméxico (Aeroméxico)

El Dr. Conesa destacó que para lograr -por segunda ocasión- este hito dentro de la aviación comercial, se trabajó con la consistencia, la clave para poder obtener estos resultados, y que la implementación de sistemas de asignación de vuelos consigue un mejor manejo de las tripulaciones.

Así como contar con un “weather channel” propio, que permite prever donde habrá mal tiempo y con ello ahorrar desplazamientos innecesarios de sus vuelos, evitando con ello los aterrizajes en aeropuertos alternos, logrando una operación muchísimo más eficiente.

Además, es vital coordinarse de forma transversal tanto con las autoridades aéreas como con los aeropuertos y proveedores, esto logra, y por mucho, una mejor gestión de los tiempos en plataforma.

Hoy Grupo Aeroméxico ofrece 129 rutas, de las cuales 55 son para el mercado nacional y 74 rutas internacionales. En 2025 recibieron 18 aeronaves: 17 aviones modelo B737Max y un B787-9Dreamliner, lo que hace un total de 166 equipos en su flota. Por ahora todos los Boeing cuentan con sistema de WiFi, para mayor comodidad de los clientes.

En lo referente a la carga, en 2025 rompieron récord al transportar 170 mil toneladas, más del 4.4%, comparado con 2024. También regresaron a la bolsa de valores, tanto a la México como a la de Nueva York, y por tercer año consecutivo fueron reconocidos como “Top Employer”.

Y no solo eso, también en el 2025 fueron reconocidos por APEX como “La mejor aerolínea de Norteamérica de 2026”, gracias -entre otras cosas- a los alimentos y bebidas que ofrece, así como el confort de los asientos, el entretenimiento a bordo a cargo de Apple Tv y DAZN, la conectividad del WiFi y evidentemente, por el servicio a bordo.

Se debe tomar en cuenta que las alianzas hacen que el producto que hoy ofrece Aeroméxico sea de gran calidad. Y para ejemplo, los siguientes botones: acuerdo comercial con Les Croissants para los vuelos en México, Yoshimi para el vuelo a Narita, en Japón, y Kasina para el vuelo a Seúl en Corea del Sur.

Además, hay que agregarle un cambio de vajilla. Y en el caso del producto Premier One, la inclusión de las camas, estos colchones que hacen aún más confortable el viaje en este tipo de asientos de su clase ejecutiva para el B787Dreamliner.

De momento toda la flota Boeing cuenta con conexión a WiFi, pero hay que decir que van en el 50% en su flota de Embraer, equipos de su alimentadora (Aeroméxico Connect). Y por supuesto todo esto es posible gracias al servicio a bordo, bajo una dinámica de “hospitalidad premium y además personalizada”.

¿Cuáles son sus retos para este 2026? De entrada, la llegada de nuevos equipos que se sumarán a la flota existente, la cual consistirá en dos nuevos B787-9Dreamliner y tres nuevos B737MAX8. Así como el lanzamiento de una nueva app, donde además de poder adquirir tus boletos de avión, podrás rentar autos, y tus mascotas también podrán tener una “Experiencia Pet in cabin”.

Nuevos salones VIP y bahías; en el área internacional incluir un nuevo “menú a la carta”, así como una selección premium en vinos y mixología, por aquello de que antes de subirte al avión te quieras tomar un “trago coqueto”. También en la sala VIP nacional se buscará ofrecer un “Food & Sushi Bar”, con creaciones de reconocidos chefs, y algo novedoso en estos tiempos, cabinas telefónicas de cancelación de ruido, por aquellos que quieren privacidad, ya sea por temas personales o de negocios.

Así como también el manejo diferenciado de estas salas, donde quede claro qué zona es la de comida, cuál de descanso y cuál para trabajar, con lo que se mejora la experiencia del pasajero.

En Aeroméxico están muy contentos con las nuevas rutas que han lanzado, como la de Monterrey-París, Ciudad de México-Barcelona, Ciudad de México-Quito y el más reciente anuncio del vuelo de la Ciudad de México a Tegucigalpa .

Por supuesto, ya nos adelantaron que abrirán más rutas, y que las irán dando a conocer en el transcurso del 2026. Por lo pronto Aeroméxico acaba de recibir de manos de Cirium el reconocimiento por ser -por segundo año consecutivo-, la línea aérea más puntual del mundo, y por parte de APEX por ser la mejor línea aérea de Norteamérica 2026.

Muchísimas felicidades a la aerolínea bandera de México, que pone en alto el nombre de nuestro país, y todo gracias al arduo trabajo de todos y cada uno de los miembros de la familia Aeroméxico.