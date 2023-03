Tras la crisis bancaria que se vive en Estados Unidos, después de que se declarará a la quiebra Silicon Valley Bank, autoridades financieras estadounidense buscan salvar otro banco, First Republic Bank por la caída de sus acciones.

Pero además de la caída de las acciones First Republic Bank fue golpeado por una nueva rebaja de su calificación por la calificadora Standard & Poor’s (S&P Gobal Ratings), que considera “tal vez” insuficiente la ayuda de 30 mil millones de dólares entregada por un grupo de grandes bancos, volvía a hundirse en Wall Street.

A pesar de la tendencia al alza de los demás valores bancarios, las acciones de First Republic, que ya han perdido un 80% de su valor en ocho sesiones, seguían bajando un 17% en los primeros intercambios de la sesión, con cierta recuperación a una caída de 15%.

El resto del sector parece más tranquilo tras las medidas de urgencia tomadas en Estados Unidos para devolver confianza al sistema bancario y la compra de Credit Suisse por UBS anunciada el domingo.

UBS acordó el domingo pagar 3 mil millones de francos suizos (3 mil 200 millones de dólares) para comprar Credit Suisse, a 0.76 francos por acción, tras intensas negociaciones con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y la autoridad suiza de supervisión del mercado (Finma).

First Republic Bank pasa de inversiones especulativas a su posible salvación

La calificadora Standard & Poor’s (S&P Global Ratings), había colocado a First Republic en la categoría de inversiones especulativas el miércoles pasado, pero por los depósitos por 30 mil millones de dólares en First Republic colocados por once grandes bancos “deberían aliviar la necesidad de liquidez a corto plazo”, destaca S&P en una nota.

S&P advirtió que podría bajar nuevamente la nota de First Republic, que cotiza en bolsa bajo el símbolo FRC, “si el banco no logra demostrar avances en la estabilización de los depósitos y la recuperación del valor de la firma, que probablemente se erosionó”.

Mercados se comienzan a estabilizar tras el intento del rescate de First Republic Bank

A pesar de lo anterior, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, mencionó que el gobierno está dispuesto a proporcionar más apoyo a las entidades más pequeñas en caso de ser necesario, incluso buscarán realizar nueva políticas en materia financiera.

Además de inyectar a los bancos dinero para su salvación, analizarán la situación para poder restablecer la confianza, como aumentar o eliminar el límite de 250 mil dólares para los depósitos asegurados.

El sector bancario estadounidense se está “estabilizando” tras las recientes quiebras de los bancos Silicon Valley Bank (SVB) y Signature , dijo el martes en una cumbre la secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen.

Los mercados bursátiles ampliaron sus ganancias con los índices estadounidenses y europeos cerrando al alza, conforme se reducen los temores de una crisis financiera luego de que la Reserva Federal (Fed, banco central) y otros bancos centrales pusieran en marcha un esfuerzo coordinado esta semana para aumentar el acceso de los prestamistas a la liquidez.

Las quiebras provocaron una crisis de confianza, ya que muchos clientes de bancos de tamaño medio retiraron su dinero y lo depositaron en entidades más grandes, consideradas demasiado potentes para que el gobierno no las rescatara en caso de quiebra.