Selena Gómez enfrenta una demanda por parte de dos inversionistas de su empresa Wondermind, la cual fundó en 2021 junto a su mamá, Mandy Teefey.

Wondermind es una startup que buscaba ser un espacio de difusión sobre salud mental a través de diferentes canales de difusión.

¿Qué es Wondermind? La empresa de salud mental de Selena Gómez

Wondermind fue creada por Selena Gómez con el objetivo de realizar contenido sobre salud mental y difundirlo en diversos canales como redes sociales, una aplicación y podcast.

La intención de Wondermind era hablar de temas de salud mental de forma sencilla y que el contenido fuera accesible para todos.

Wondermind, empresa de Selena Gomez (Especial )

Además de Selena Gómez, Wondermind fue fundada por su madre y Daniella Pierson, esta última abandonó el proyecto en 2023.

Wondermind buscaba tener su propia plataforma de medios informativos, el cual incluía un podcast creado por Selena Gómez.

Selena Gómez tuvo la idea sobre Wondermind tras inspirarse de sus propios problemas y preguntas sobre la salud mental.

A 5 años de la creación de Wondermind, la plataforma sigue vigente con una página web y un podcast en Apple.

Acusan a Selena Gómez de fraude relacionado con Wondermind

El pasado 13 de agosto se presentó una demanda contra Selena Gómez por presunto fraude de valor por un monto equivalente a más de 17 millones de pesos.

Dos inversores de Selena Gómez la acusan de asegurarles que Wondermind generaría contenido constantemente y la cantante estaría prénsele en su creación.

Además, los inversionistas —identificados como Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC— mencionan que Selena Gomez les aseguró que la empresa llegaría a ser valuada a más de 4 mil millones de dólares.

Sin embargo, esto no ocurrió y aseguran que el equipo de Selena Gomez ocultó información sobre la crisis que vive Wondermind.

Los inversionistas exigen que Selena Gomez pague la cantidad que dieron a Wondermind y una compesación por daños y perjuicios.