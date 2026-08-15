Selena Gómez es demandada por dos inversores de Wondermind por presunto fraude por más de 17 millones de pesos.

Wondermind es una plataforma de medios enfocada en la salud mental fundada por Selena Gómez y su madre, Mandy Teefey, en 2021.

En la demanda contra Selena Gómez, presentada el 13 de agosto, los inversionistas acusan que la actriz prometió que Wondermind estaría valuada en más de 4 mil millones de pesos, lo cual no ocurrió.

Demanda a Selena Gómez por supuesto fraude en Wondermind

Según información de TMZ, dos inversores de Wondermint demandaron a Selena Gómez, su mamá y Daniella Pierson por el supuesto fraude de valor por más de 17 millones de pesos.

Los inversionistas acusan a Selena Gómez y las otras creadoras de Wondermind de ocultar información sobre la bancarrota del proyecto.

Selena Gómez (Instagram/@selena gomez)

Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC aseguran que aportaron más de 17 millones de pesos para el crecimiento de Wondermind Global.

Tras entregar la inversión, Selena Gómez y Mandy Teefey dejaron de tener contacto con sus socios.

Asimismo, acusan a Daniella Pierson de exagerar los logros de Wondermind y las expectativas de ganancias .

Por último, señalan que Wondermind atravesó por varios años una crisis interna que no fue comunicada y que se reveló en septiembre de 2025.

Exigen a Selena Gomez una millonaria cantidad por supuesto fraude

Los inversionistas solicitan que Selena Gomez regrese la inversión de un millón de dólares, más una compensación adicional por daños y prejuicios.

No se ha revelado el monto total que pagaría Selena Gomez si pierde el juicio por presunto fraude.

El proceso legal contra Selena Gomez ya está en curso y hasta el momento la actriz no se ha manifestado por el proceso en su contra.