Selena Gómez- de 33 años de edad- acaparo los titulares al revelar que padece artritis causada por el lupus que padece desde el 2013.

En una entrevista, Selena Gómez compartió como su nuevo diagnóstico influyó para crear su marca de belleza Rare Beauty.

Selena Gomez revela que padecer artritis la inspiró para crear Rare Beauty

Selena Gomez ha revelado que padece artritis como resultado de su tratamiento contra el lupus, lo que ha influido para crear Rare Beauty.

“Tengo artritis en los dedos debido al lupus”, confesó Selena Gomez ante su nuevo diagnostico de salud.

Selena Gomez, Premios Oscar 2025

En el podcast “Good Hang with Amy Poehler”, Selena Gómez habló que la artritis le está afectando principalmente los dedos.

“Antes intentaba abrir una botella de agua y me dolía antes de tomar el medicamento adecuado”, confesó.

Selena Gómez explicó como la dolorosa rigidez articular en sus dedos influyó en el diseño de los envases de su marca de belleza Rare Beauty.

“De alguna manera hicimos que los productos fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, tenían que ser así”

Selena Gómez revelo que el diseño de sus productos se hizo intencionalmente para satisfacer las necesidades de quienes tienen dificultades de destreza.

"Y por eso queremos que sean fáciles y accesibles, porque es importante para mí" reitero Selena Gomez.

Selena Gómez lucha contra el lupus desde 2013

Selena Gomez ha estado luchando contra el lupus, enfermedad autoinmune que se le fue diagnosticada en 2013.

La cantante hizo público su diagnóstico en 2015, tras tener que retirarse de la vida pública debido a que se sometió a tratamiento.

Cabe destacar que Selena Gómez se sometió a quimioterapia y recibió un trasplante de riñón de su amiga Francia Raisa en 2017.

Desde entonces, Selena Gomez ha utilizado sus redes sociales para crear conciencia sobre el lupus.

Y su impacto en la salud física y mental, así como para promover el cuidado personal.

Rare Beauty, que lleva el nombre de su tercer álbum de estudio, se fundó en septiembre de 2020, tres años después de su trasplante de riñón.