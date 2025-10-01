La boda de Selena Gomez fue víctima de la IA y hasta engañó a sus fans.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en Santa Bárbara, California. Su boda generó diversas reacciones y hasta fotos con inteligencia artificial.

La foto de la boda de Selena Gomez que fue víctima de la IA

En redes sociales se difundió una foto de la boda de Selena Gomez que fue víctima de la inteligencia artificial, confundiendo a más de uno de sus seguidores.

La imagen presenta a una sonriente Selena Gomez -de 33 años de edad- con su vestido blanco, tomándose una selfie con:

Taylor Swift, de 35 años de edad

Ariana Grande, de 32 años de edad

Miley Cyrus, de 32 años de edad

Foto de la boda de Selena Gomez que fue víctima de IA (Especial)

Sin embargo, pese a la emoción de los fans por la fotografía, esta fue generada con inteligencia artificial.

Lo que provocó mucha confusión entre los seguidores de Selena Gomez y demás artistas que aparecían en la imagen.

Para muchos, se trataba de una imagen icónica, aunque se trata solo de un engaño de la IA.

Cabe señalar que Selena Gomez sí ha compartido fotos de su boda donde la cantante y actriz, se ve muy enamorada junto a Benny Blanco, de 37 años de edad.

Selena Gómez y Benny Blanco (@selenagomez / Instagram )

¿Quiénes fueron los invitados a la boda de Selena Gomez?

Selena Gomez se casó el pasado 27 de septiembre con Benny Blanco en Montecito, Santa Bárbara, California.

La boda contó con varios invitados especiales, incluida Taylor Swift; quien, aunque no se tomó la famosa selfie con Selena Gomez, sí estuvo presente.

Además, estas otras celebridades fueron vistas en la boda de Selena Gomez:

Paris Hilton, de 44 años de edad

Ed Sheeran, de 34 años de edad

Martin Short, de 75 años de edad

Steve Martin, de 80 años de edad

David Hernie, de 36 años de edad

Paul Rudd, de 56 años de edad