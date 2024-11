¿Qué es Bluesky? Esta red social está ganando cada vez más seguidores dejando en segundo plano a X de Elon Musk.

Bluesky o Bluesky Social es la nueva red social que compite directamente con X -antes Twitter- que adquirió Elon Musk de 53 años de edad.

Y es que en términos sencillos, tal y como lo describen los usuarios que ya se han unido a Bluesky, sería una mezcla entre el antiguo Twitter y Mastodon.

Por lo que te damos todos los detalles de qué es Bluesky, cómo registrarte y usarla si ya no quieres estar en X.

Bluesky es la nueva red social alternativa a X

Tal y como se dijo, Bluesky es una nueva red social que está ganando muchos usuarios; especialmente de quienes dejan X para mudarse a ella.

Y al volverse tan popular, te explicamos mejor qué es Bluesky, la red social que es una alternativa a X; especialmente si ya no quieres ver anuncios en ella.

Bluesky, al igual que X, es una red social de microblogging o de mensajes cortos y aparentemente es una red social que será descentralizada.

Es decir que preparan su propio protocolo para que otras personas puedan crear sus propias instancias y no, no es ActivityPub, sino una alternativa propia que no forma parte del fediverso.

Por el contrario, este protocolo se llama ‘Authenticated Transfer (AT) Protocol’ con el cual podrás unirte a Bluesky desde tu propio servidor, al igual que con Mastodon.

Bluesky también tiene la alternativa de usar tu propio nombre de usuario en tu web personal, pues tiene cierta flexibilidad para personalizarlo; al igual que los feeds o la moderación.

Bluesky de hecho inició como un proyecto propio dentro de Twitter en donde experimentaba para ser descentralizada; pero tras la compra de Elon Musk, decidieron seguir su propio camino.

Así puedes usar Bluesky, la alternativa a X

Tal y como se dijo, existe una nueva red social que ha estado atrayendo antiguos miembros de X a sus puertas; se trata de Bluesky.

Que como ya se reveló, cuenta con protocolos descentralizados y personalizables que hacen de una experiencia al usuario más amigable y compatible.

Entre las acciones de Bluesky, están:

Realizar interacciones básicas como en Twitter

Escribir publicaciones y dar Me gusta

Compartir las publicaciones y citarlas

Dejar respuestas en comentarios

Seguir a otros usuarios

Ver cuántos usuarios te siguen

Buscar usuarios en el buscador

Subir imágenes a tus publicaciones

Bluesky cuenta con un feed principal cronológico, es decir que verás los mensajes los que sigues de manera cronológica no desordenada.

Aunque eso sí, a Bluesky le faltan algunas opciones como subir videos, hashtags o encontrar publicaciones destacadas.

Aunque en Bluesky puedes ver cuentas recomendadas pero no publicaciones como en Twitter o Mastodon.

¿Cómo registrarte en Bluesky?

Tal y como se ha dicho a lo largo de esta nota, Bluesky se ha convertido en una red social alternativa a X; especialmente para quienes no quieren seguir viendo tanta publicidad o pagar por no verla.

Y aunque le faltan algunas funciones a Bluesky, es bastante parecido a lo que era Twitter antes de la compra de Elon Musk en 2022.

Para tener una cuenta y registrarte en Bluesky, lo único que deberás hacer es: Entrar a bsky.app Dar clic en ‘Crear una cuenta’ Escribir tu nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento y correo electrónico