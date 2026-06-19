La segunda edición de La Gran Escapada 2026 ya está en marcha y promete convertirse nuevamente en el “Buen Fin del Turismo” en México, en el marco de los festejos por el Día del Padre.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a las y los mexicanos a aprovechar las promociones para conocer más destinos nacionales, impulsar el turismo interno y acceder a miles de experiencias con descuentos especiales.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 19 de junio de 2026, la funcionaria destacó que esta iniciativa surgió por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer la actividad turística en todo el país.

"El Buen Fin del Turismo es una iniciativa de la presidenta, quien hace un año planteó la posibilidad de crear un programa exclusivo para el sector turístico: La Gran Escapada" Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

La estrategia cuenta con la participación de la:

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR).

El programa se realiza del 18 al 21 de junio de 2026 y busca fortalecer el turismo nacional, además de acercar a las familias mexicanas a los diversos destinos del país.

¿Qué descuentos ofrece La Gran Escapada 2026?

La Gran Escapada 2026 ofrece descuentos promedio de hasta 35 por ciento en más de 114 mil experiencias turísticas distribuidas en todo México.

Además, participan 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, que ponen a disposición promociones y ofertas en:

Hospedaje

Paquetes turísticos

Tours

Rutas gastronómicas

Experiencias culturales

Actividades de naturaleza

Turismo de aventura

Turismo deportivo

Turismo de romance

Turismo de bienestar

Turismo de negocios

Experiencias familiares

La iniciativa también contempla facilidades de pago, incluyendo opciones de meses sin intereses en diversos servicios turísticos.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, este programa representa una oportunidad para fortalecer el mercado interno y promover los destinos nacionales en un momento estratégico para México, rumbo a los eventos internacionales que atraerán visitantes al país.

Las entidades con el mayor número de prestadores de servicios inscritos en esta edición son:

Puebla

Ciudad de México (CDMX)

Jalisco

Estado de México

Michoacán

La Gran Escapada 2025 dejó más de 40 mil millones de pesos

Josefina Rodríguez destacó que la primera edición de La Gran Escapada, realizada en 2025, generó una derrama económica superior a los 40 mil millones de pesos durante su primer fin de semana.

La funcionaria recordó que en aquella edición se registraron más de 108 mil experiencias turísticas en todo el país, beneficiando directamente a comercios, empresas y comunidades vinculadas con la actividad turística.

Asimismo, representantes de las organizaciones participantes coincidieron en que el turismo es una actividad estratégica para el crecimiento económico de México, ya que genera oportunidades para micro, pequeñas y medianas empresas, fomenta el consumo local y fortalece las cadenas productivas relacionadas con el comercio, los servicios y el sector turístico.