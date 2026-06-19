La Gran Escapada es considerada el “Buen Fin del Turismo” en México y, para inaugurar su segunda edición, el Gobierno federal anunció un concurso especial por el Día del Padre con viajes gratuitos para los ganadores.

Como parte de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, se realizará una dinámica especial dirigida a padres de familia que cumplan años el próximo domingo 21 de junio.

“Tenemos un regalo de parte de la Presidenta para los papás. Si su cumpleaños es el domingo, Día del Padre, a las dos de la tarde podrán registrarse en la página de Instagram de Sectur. Los primeros tendrán un viaje redondo”, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

La estrategia forma parte de La Gran Escapada 2026, iniciativa organizada por la Secretaría de Turismo (Sectur), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que se realiza del 18 al 21 de junio en todo el país.

Durante la conferencia matutina del viernes 19 de junio de 2026, Josefina Rodríguez invitó tanto a los padres de familia como al público en general a participar en esta edición de La Gran Escapada.

¿Cuál es el premio del concurso del Día del Padre de La Gran Escapada?

La titular de Sectur explicó que la dinámica será publicada en la cuenta oficial de Instagram de la dependencia, @sectur_mx.

A partir de las 14:00 horas del domingo 21 de junio, los primeros seis padres que acrediten que cumplen años ese mismo día serán acreedores al premio.

El paquete turístico incluye:

Viaje redondo para dos personas a bordo de Mexicana hacia un destino del sureste mexicano y el Caribe.

Hospedaje en un hotel del Grupo Mundo Maya.

Visitas a zonas arqueológicas y destinos de playa.

Traslados mediante el Tren Maya para conocer distintos atractivos turísticos.

“Es decir, para dos personas cada uno. Podrán disfrutar volando por Mexicana a algún destino del Caribe y del sureste; después se hospedarán en un hotel del Grupo Mundo Maya, visitarán zonas arqueológicas y playas, y se transportarán en el Tren Maya para conocer algún destino turístico” Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo

Hasta el momento, las autoridades no han informado las fechas exactas en que se realizará el viaje ni cuándo podrá hacerse efectivo el premio.

Sin embargo, los interesados deberán registrarse rápidamente, ya que únicamente los primeros seis participantes que cumplan con los requisitos serán seleccionados.

La Gran Escapada 2026 ofrece miles de descuentos en todo México

Además del concurso por el Día del Padre, La Gran Escapada 2026 ofrece descuentos promedio de hasta 35 por ciento en más de 114 mil experiencias turísticas disponibles en todo el país.

La iniciativa reúne a 6 mil 577 establecimientos registrados que ponen a disposición promociones y paquetes en:

Hospedaje.

Transporte.

Agencias de viajes.

Recorridos turísticos.

Actividades recreativas.

Gastronomía.

Experiencias de naturaleza.

Cultura.

Turismo de aventura.

Asimismo, algunos participantes ofrecen facilidades de pago, incluidos meses sin intereses.

De acuerdo con Sectur, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Michoacán encabezan el número de establecimientos inscritos en esta edición, lo que confirma el alcance nacional de La Gran Escapada y su potencial para impulsar la promoción y comercialización turística en las 32 entidades federativas.