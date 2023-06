Este 21 de junio se celebran varias cosas, entre ellas el solsticio de verano, el Día de la Selfie, del Skate pero también de llevar a tu perro al trabajo.

El verano ha dado inicio de manera oficial este 21 de junio, coincidiendo con el solsticio en el hemisferio norte del planeta.

Cabe recordar que el solsticio de verano se dará este 21 de junio en donde el día será el más largo y la noche más corta, ya que el Polo Norte está más inclinado al Sol.

Este 21 de junio se celebra el inicio del verano y se conmemora el Día Internacional del Sol

Como ya se mencionó, este 21 de junio se celebran varias cosas y entre ellas el cambio de estación con el solsticio de verano; pero también el Día Internacional del Sol.

Y es que en varias partes del mundo se celebra y reconoce la importancia del astro para el planeta con el Día Internacional del Sol, además de promocionar las fuentes de energía renovable.

Ya que es la fuente de energía más grande para la Tierra y todos sus habitantes, siendo fundamental para la vida en el planeta.

Además de que este 21 de junio es el solsticio de verano y al ser el día más largo del año, hay varias festividades por el Día Internacional del Sol por la cantidad de horas que hay de luz.

21 de junio es el Día Internacional del Sol y el solsticio de verano (Link Hoang / Unsplash)

Este 21 de junio también se celebra el Día Mundial de la Selfie

Además de ser el Día Internacional del Sol y el inicio del verano, también se celebra el Día Mundial de la Selfie.

Pero ¿cómo surgió el Día Mundial de la Selfie este 21 de junio? Todo fue gracias al DJ Rick McNeely de Fishbowl, Radio Network en Arlington, Texas un día como hoy pero del 2014.

Pues él fue el responsable de fundar la organización National Selfie Day -o Día Mundial de la Selfie- para recaudar fondos y aportar a causas mediante las selfies.

Es por eso que para celebrar este 21 de junio en el Día Mundial de la Selfie, te daremos consejos para mejorar tus selfies:

Prefiere siempre la luz natural para tus selfies

Si tomas selfies al aire libre, tómalos en la hora dorada -el amanecer- o la hora azul -después de la puesta de sol-

Cuida el brillo de tu cara para las selfies

Intenta verte lo más natural posible

Ubica tu mejor ángulo

Relaja el rostro

Consigue un equipo adecuado para selfies

Este 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Selfie (Scotty Turner / Unsplash )

El Día Mundial del Skate también se celebra este 21 de junio

El Día Mundial del Skate o Skateboarding Day, también se festeja este 21 de junio que inició en 2004 por la Asociación Internacional de Skateboard Companies (IASC).

Es decir que el Día Mundial del Skate se inició con la finalidad de promover el deporte originado en Estados Unidos en 1963.

Hoy en día, de acuerdo con las cifras de American Sport Data, hay 40 millones de skaters en el mundo.

21 de junio es el Día Mundial de la Selfie (Adrien Vajas / Unsplash)

El Día Mundial de llevar a tu perro al Trabajo se celebra este 21 de junio

Finalmente, este 21 de junio también tiene como efeméride el Día Mundial de llevar a tu perro al Trabajo o Take Your Dog to Work Today.

El Día Mundial de llevar a tu perro al Trabajo de este 21 de junio, fue apoyado por la Organización Internacional Pet Sitters.

El objetivo principal de este Día Mundial de llevar a tu perro al Trabajo, es sensibilizar a las empresas y organizaciones para que los empleados puedan llevar a sus perros a su ligar laboral.

Además de promocionar en este 21 de junio las adopciones de perros y los beneficios de llevar a tu mascota al trabajo como:

Reduce el estrés laboral

Mejora la productividad y eficiencia

Promueve la creatividad

Mejora la socialización entre los compañeros de trabajo

Fomenta el amor y respeto por los perros

Regula la presión arterial