La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Ria Money Transfer es la remesadora que menos paga en envíos a México, según su monitoreo semanal.

Durante la conferencia encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, Iván Escalante Ruiz presentó el comparativo basado en un ejercicio de envío de 400 dólares.

De acuerdo con Profeco, Ria Money Transfer entrega 6 mil 905 pesos, mientras que Finabien otorga 7 mil 304 pesos, reflejando una diferencia significativa.

Profeco exhibe a Ria Money Transfer como la remesadora que menos paga en México

Profeco explicó que el cálculo considera comisión y tipo de cambio ofrecido por cada empresa, factores clave para determinar el monto final recibido.

El funcionario señaló que Finabien se ha mantenido durante casi 5 meses como la mejor opción en envío de remesas por transferencia o depósito a cuenta.

En contraste, Ria Money Transfer se posicionó como la opción menos favorable en esta modalidad, al ofrecer un menor rendimiento por la misma cantidad enviada.

Remesas (Michelle Rojas)

La presidenta Sheinbaum destacó que la diferencia de casi 400 pesos por 400 dólares representa un impacto relevante para las familias receptoras.

El monitoreo de Profeco abarca entre 15 y 20 remesadoras, cuyos resultados se actualizan semanalmente en su portal oficial para consulta pública.

La dependencia recomendó comparar opciones antes de enviar dinero, ya que pequeñas variaciones en tipo de cambio y comisiones afectan el ingreso final.

Autoridades reiteraron que herramientas como “Quién es quién en los precios” buscan orientar a los consumidores y promover decisiones informadas en servicios financieros.