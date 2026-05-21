Donald Trump endurece controles bancarios y migratorios en Estados Unidos, por lo que bancos deben investigar transferencias de migrantes.

“Los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible o sujeta a deportación” Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva el pasado 19 de mayo, para que bancos refuercen la revisión del estatus migratorio de sus clientes, lo que podría poner en peligro en envío de remesas a México.

La medida establecida por el gobierno de Donald Trump exige a los bancos de Estados Unidos investigar el estatus legal de quienes abren cuentas o solicitan créditos, entre otras transacciones bancarias.

Endurecen controles bancarios y migratorios en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro emitirá la orden de Donald Trump en los próximos 60 días donde informará a instituciones bancarias de los riesgos asociados con transferencias transfronterizas.

Además, se investigará el uso de plataformas de pago entre particulares y patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños.

Según la orden ejecutiva de Donald Trump, esta medida busca proteger a los estadounidenses del fraude y abuso financiero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres personas que trabajaban para el CJNG (Tomada de X)

La Casa Blanca compartió un comunicado donde asegura que las transferencias transfronterizas de bajo monto se han utilizado para cometer terrorismo, narcotráfico y trata de personas.

Es por eso que habían tomado la decisión de exigir a las instituciones bancarias que analicen las transferencias a otros países con el fin de mitigar riesgos para Estados Unidos.

Otro de los riesgos que Estados Unidos expuso, fue que migrantes con estatus irregulares han solicitado créditos y tras ser deportados no pueden cumplir con la deuda, lo que provoca pérdidas para el sistema bancario nacional.

Controles bancarios y migratorios ponen en riesgo a México

La analista Gabriela Siller explicó en X que el Departamento del Tesoro tendrá 90 días para la aplicación de medidas.

Esto quiere decir que se podría registrar un envío de remesas anticipadamente entre mayo y agosto.

A partir de septiembre caería el envío de remesas, lo que provocaría una caída en el consumo y crecimiento económico.