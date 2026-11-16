Durante la mañanera de este lunes 16 de noviembre, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz precisó que durante El Buen Fin 2026 se han reportado 94 inconformidades hasta el corte del domingo 15 de noviembre.

94 inconformidades en El Buen Fin 2026 donde el principal motivo ha sido el de no respetar precios, promoción o ofertas para los consumidores, precisó la Profeco.

César Iván Escalante dijo que por ejemplo están los reportes de inconformidades en El Buen Fin 2026 se encuentra la incurrencia por no diferir costos en promociones, precios y ofertas con tarjeta de crédito.

Profeco ha atendido en totalidad las inconformidades en El Buen Fin 2026

Ante el reporte de 94 inconformidades en El Buen Fin 2026, César Iván Escalante dijo que todas las quejas de los consumidores han sido atendidas

Asimismo, César Iván Escalante recordó que cualquier tipo de queja será atendida en módulos o teléfono del consumidor, así como en las brigadas en el servicio de los consumidores con el objetivos de resolver al 100% las inconformidades.

Por ello, la Profeco detalló que durante todo el año se tiene reuniones con proveedores, centros comerciales, tiendas de autoservicio y departamentales para sensibilizar la atención de las personas consumidoras, durante todo el año y El Buen Fin 2026.