Si tienes un Mazda esto te interesa, pues la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte llamado a revisión a automóviles de cierto modelos y años.

Con ello, los modelos y años de automóviles de la marca Mazda con llamado a revisión por la Profeco son:

Modelo CX70 año 2025

Modelo CX90 año 2024 2025

¿Por qué la Profeco hace llamado a revisión a modelos de automóviles Mazda?

El llamado de la Profeco a revisión a modelos de automóviles Mazda corresponde a un propio de la marca con el que la procuraduría busca garantizar el derecho básico a la seguridad y la calidad de las y los consumidores.

Por lo que el llamado a revisión a modelos de automóviles Mazda se hace para 5 mil 937 vehículos de la marca en México.

Se detalla que esta revisión de automóviles Mazda obedece a que el “software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM) del auto ocasiona que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido en el tanque”.

Lo que podría ocasionar que estos automóviles Mazda se queden sin combustible durante la conducción provocando que el motor se detenga y que no pueda arrancar el vehículo ante la falla señalada.

Por lo que se inspeccionará el automóvil, y en caso necesario se actualizará el software, sin costo para estos modelos de Mazda en el llamado a revisión de la Profeco.

¿Cómo solicitar revisión a modelos de automóviles Mazda de llamado de la Profeco?

Los usuarios de automóviles Mazda en el llamado de la Profeco podrán solicitar la revisión a en la liga directa del llamado a revisión https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio ó través estos medios: