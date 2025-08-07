La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta ante fallas de algunos modelos de carro de la marca Honda.

A través de la Revista del Consumidor del mes de agosto, la Profeco hizo un llamado a la población con autos y camionetas de esta marca a realizar una revisión con su concesionario para verificar su buen funcionamiento.

Aquí te compartimos cuáles son los modelos de carro Honda que Profeco llama a llevar a revisión.

Profeco alerta por fallas en carros Honda: Estos los modelos

La Profeco compartió una alerta por fallas en carros Honda e instó a los usuarios de algunos modelos a revisar su vehículo.

Se trata de fallas encontradas en los modelosde Honda:

CIVIC 2022 a 2025

CR-V/CR-V HÍBRIDA 2023 A 2025

HR-V 2023 a 2025

ACURA INTEGRA 2023 a 2025

La procuraduría señaló la importancia de realizar una revisión para dichos modelos que circulan en México.

Por otra parte, la Profeco hizo un exhorto a Honda México a notificar a los consumidores, por teléfono o correo electrónico, de la falla.

Así como a agendar una cita con su distribuidor autorizado más cercano para que se realice la revisión correspondiente.

Estas son las fallas que Profeco encontró en los modelos Honda que activaron alerta

De acuerdo con la Profeco, se encontró un componente provoca que," con el uso, la dirección produzca un ruido anormal y se atasque al girar la dirección“.

Asimismo, señaló que este problemas se detectó en un total de 57 mil 899 unidades, entre autos y camionetas Honda que presentan un riesgo.

Sin embargo, destacó en su informe que se puede solucionar al reparar la caja de dirección, misma que no debe tener costo alguno para los consumidores.

La Profeco pidió a quienes hayan vendido alguno de los modelos antes mencionados a notificar a Honda los datos del actual propietario para que se realice el chequeo correspondiente a esta alerta de falla.