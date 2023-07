La Procuraduría federal del Consumidor (Profeco) alerta por por estas tijeras Maped y Kores, en el marco del regreso a clases en los planteles de educación básica en México; las tijeras pueden ser peligrosas por cierta razón.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que el regreso a las actividades escolares será el lunes 28 de agosto y el ciclo finalizará el 16 de julio de 2024; Profeco hizo recomendaciones sobre los útiles escolares.

Profeco dio calificación de excelencia a las siguientes marcas, que recomendó a los padres de familia:

Norma y Estrella en cuadernos

Kores, Estrella y Mae en barras adhesivas

En las reglas las de Office Depot, Pelikan y Petigón

Colorim y Silver en cuanto a plastilinas

Colores los de marca Pentel

Gomas de las tiendas Office Depot, Officemax y Pentel

Pegamentos líquidos Kores y Resistol

Tijeras Mae y Pelikan

Bolígrafos Bic, Bolex Officemax y Pentel

Sin embargo, Profeco alertó por un par de tijeras Maped y Kores por ser peligrosas, aquí te decimos por qué.

Profeco alerta por estas tijeras Maped y Kores (Pixabay)

Profeco: Tijeras Maped y Kores incumplen normas de calidad y pueden ser peligrosas

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, informó que las tijeras Maped y Kores incumplen con las normas de calidad, como parte de las recomendaciones que hace la dependencia para el regreso a clases el 28 de agosto de 2023.

“Unas son las tijeras Maped y la otra Kores escolares que no cumplen con la norma (NOM 140 SCFI 2017 Útiles escolares). No está redondeada conforme a la norma la de Maped y Kores no tiene los grados que indica la norma para el ángulo del filo” Ricardo Sheffield, titular de Profeco

La norma, dijo Sheffield, es “muy específica para que no puedan herir a nadie, hay dos tijeras que no cumplen con la curvatura de la punta, que es Maped y Kores y hay una que no cumple con el grado de ángulo del filo”.

“En ese caso es el único producto que tiene un incumplimiento que nos lleva a retirar el producto, todos los demás artículos escolares unos mejores que otros, pero no requieren retirarse”. Ricardo Sheffield, titular de Profeco

Profeco alerta por estas tijeras Maped y Kores (Pixabay)

Profeco: Tijeras Maped y Kores serán retiradas del mercado porque puede ser peligrosas

El titular de Profeco explicó que las tijeras Maped y Kores serán retiradas del mercado: “Todos los productos cumplen excepto dos tijeras que incumplen con la norma y esas las vamos a retirar del mercado porque no se pueden vender”.

Además de dicha información, Profeco invita a los usuarios a seguir las siguientes recomendaciones de la Guía de Regreso a Clases 2023:

Elaborar un presupuesto de acuerdo a la lista que entregue el colegio y distribuir los gastos por categorías de importancia para comprar

de acuerdo a la lista que entregue el colegio y distribuir los gastos por categorías de importancia para comprar Practicar acciones sencillas, como las 5 ″Rs” del consumo responsable : Respetar, rechazar, reducir, reciclar y reutilizar materiales

: Respetar, rechazar, reducir, reciclar y reutilizar materiales Considerar que no solo existen diferencias de precios entre artículos semejantes de diversas marcas, sino también entre establecimientos

entre artículos semejantes de diversas marcas, sino también entre establecimientos Utilizar la herramienta “Quién es quién en los precios” de Profeco

de Profeco Organizar con otros padres una compra en común , reuniendo las listas de útiles para tener un descuento

, reuniendo las listas de útiles para tener un descuento Adquirir productos que cumplan con las normas oficiales mexicanas de calidad

Tomar en cuenta que la calidad de los productos menos conocidos puedes ser igual de buena que los de marcas publicitadas

Aprovechar los precios de las Ferias de Regreso a Clases