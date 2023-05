Si eres fan del Sidral Aga y otros refrescos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te tiene malas noticias.

La Profeco realizó un estudio de calidad a 46 refrescos para analizar su contenido neto, contenido energético, cantidad de azúcares, cafeína, entre otros.

De dichos productos, 22 corresponden a refrescos que adicionan azúcares y edulcorantes no calóricos, 15 sin calorías, 7 sin edulcorantes no calóricos, uno bajo en calorías y uno sin edulcorantes no calóricos pero con cafeína.

Los resultados del estudio fueron publicados en la Revista del Consumidor edición mayo 2023, y entre los refrescos que no pasaron la prueba se encuentra el Sidral Aga.

Sidral Aga y otros refrescos que fueron reprobados por la Profeco

Tras analizar el contenido de cada uno de estos refrescos, la Profeco destacó cuáles fueron aquellos productos que incumplieron las normas oficiales o demostraron un menor contenido del declarado.

Tal es el caso del Sidral Aga en presentación de 2 litros, que de acuerdo con el estudio se encontró que sólo contiene 1 por ciento de jugo de manzana , cuando declara contener hasta el 20 por ciento.

Además, incumple la NOM-051-SCFI/DDA1-2010 al no colocar como azúcares añadidos concentrado de jugo.

Profeco exhibe al Sidral Aga (Captura de pantalla)

Otros refrescos que también fueron señalados negativamente por Profeco son:

SISI sabor naranja (2.6 L): incumple el acuerdo de aditivos y no declara la cantidad de edulcorante que adiciona

incumple el acuerdo de aditivos y no declara la cantidad de edulcorante que adiciona La Croix (355 ml): no presenta su información en español

no presenta su información en español Ameyal (2 L): contiene menos contenido neto del declarado (1.96 L) y no contiene fruta

contiene menos contenido neto del declarado (1.96 L) y no contiene fruta Jumex Naranjada Frutzzo (600 ml): contiene menos contenido neto del declarado (582 ml)

contiene menos contenido neto del declarado (582 ml) Zing sabor naranja sin calorías (3.3 L): contiene menos contenido neto del declarado (3.24 L)

contiene menos contenido neto del declarado (3.24 L) Sangría señorial (355 ml): dice contener fructosa y contiene jarabe de alta fructosa

dice contener fructosa y contiene jarabe de alta fructosa Barrilitos (2 L): dice contener fructosa y contiene jarabe de alta fructosa

dice contener fructosa y contiene jarabe de alta fructosa Jarritos (2 L): dice “¡Qué buenos son!” y no lo demostró

dice “¡Qué buenos son!” y no lo demostró Freelife (355 ml): dice ser “100% natural” y no lo demostró

dice ser “100% natural” y no lo demostró Schweppes (330 ml): dice ser “bebida refrescante con extractos con azúcar y edulcorante” y no lo demostró

dice ser “bebida refrescante con extractos con azúcar y edulcorante” y no lo demostró KAS Naranja (330 ml): dice tener “intenso sabor a cítrico con gas” y no lo demostró

Refrescos reprobados por Profeco (Captura de pantalla)

Estos son los refrescos que Profeco no recomienda por su alto contenido en azúcares

Por otra parte, la Profeco también analizó la cantidad de azúcares de los refrescos menores a un litro y superiores a un litro. Estos fueron los peores:

Sidral Aga (2 L): 200 g de azúcares por envase

200 g de azúcares por envase Jarritos (2 L): 150 g de azúcares por envase

150 g de azúcares por envase Barrilitos (2 L): 86 g de azúcares por envase

86 g de azúcares por envase Dr. Pepper (600 ml): 70.2 g de azúcares por envase

70.2 g de azúcares por envase Red Cola (600 ml): 57 g de azúcares por envase

57 g de azúcares por envase Jumex Naranjada Frutzzo (600 ml): 52.2 g de azúcares por envase

52.2 g de azúcares por envase Orange Crush (600 ml): 51.6 g de azúcares por envase

51.6 g de azúcares por envase Sangría Señorial (355 ml): 46.5 g de azúcares por envase

46.5 g de azúcares por envase Mirinda (600 ml): 31.8 g de azúcares por envase

31.8 g de azúcares por envase Valle Naranjada&Nada (600 ml): 31.2 g de azúcares por envase

31.2 g de azúcares por envase Squirt (600 ml): 31.2 g de azúcares por envase