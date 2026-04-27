¿Quién es Guillermo Babatz Torres? Se trata del recién nombrado como el nuevo presidente del Consejo de Administración de Scotiabank México y de quien te contamos los siguientes detalles:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

Guillermo Babatz, nuevo presidente de Scotiabank México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Quién es Guillermo Babatz?

Guillermo Babatz es un economista con amplia experiencia en el sector financiero mexicano, reconocido por su participación en organismos reguladores y en instituciones públicas vinculadas al desarrollo económico nacional.

Fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CBNV), además de director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, cargos desde los cuales impulsó proyectos de regulación y financiamiento en México

Guillermo Babatz (Especial )

También trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), donde ocupó responsabilidades como director de Crédito Interno y director general de Seguros y Valores, participando en reformas al mercado de valores mexicano.

El 24 de abril de 2026 Guillermo Babatz fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Scotiabank México, integrándose a la estrategia institucional del banco y al Consejo de The Bank of Nova Scotia.

¿Qué edad tiene?

La fecha de nacimiento de Guillermo Babatz es desconocida, pues en sus perfiles curriculares no se incluye ese dato y por eso no se sabe qué edad tiene.

Guillermo Babatz (Especial )

¿Quién es su esposa?

No existe información pública disponible sobre la esposa de Guillermo Babatz, su vida personal y familiar se mantiene fuera del dominio mediático.

¿Qué signo zodiacal es?

El signo zodiacal de Guillermo Babatz no puede confirmarse, toda vez que no se ha publicado su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene?

Aunque se sabe que es hijo de Guillermo Babatz García y hermano de Adolfo Babatz Torres, fundador de Clip, no hay registros que confirmen que él tenga hijos.

¿Qué estudió?

En el tema relacionado con la formación académica con la que cuenta Guillermo Babatz, la información disponible establece que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Doctorado en Economía en la Universidad de Harvard

¿En qué ha trabajado?

En el tema de la experiencia profesional, los datos establecen que Guillermo Babatz ha trabajado en diversos puestos públicos y privados como estos:

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

Director de Crédito Interno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Director General de Seguros y Valores en la SHCP

Presidente del Consejo de Administración de Scotiabank México desde abril de 2026

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Nombran a Guillermo Babatz como nuevo presidente del Consejo de Administración de Scotiabank

Guillermo Babatz fue designado presidente del Consejo de Administración de Scotiabank México el 24 de abril de 2026, luego de que así lo determinara la asamblea de accionistas de la institución financiera.

En la misma sesión se confirmó la conclusión del mandato de Pedro Abelardo Velasco como consejero independiente, cerrando más de 10 años de participación en el órgano de gobierno corporativo del banco

El nombramiento de Babatz se suma a la estructura directiva de Scotiabank México, donde también se destacó el mensaje institucional de Pablo Elek, quien reconoció las aportaciones de los consejeros salientes.