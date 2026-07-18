Paramount y Warner Bros. están enfrentando problemas para concretar su fusión tras la demanda en Estados Unidos, al grado que tendrá que esperar una decisión judicial antes del 22 de julio.

De esta dependerá el futuro de Paramount y Warner Bros., pues la adquisición se podría estancar varias semanas e incluso meses.

El futuro de Paramount y Warner Bros. se decidirá antes del 22 de julio

De acuerdo con un reporte de CNN, la jueza Araceli Martínez-Olguín tomará una decisión sobre la fusión de Paramount y Warner Bros. antes del 22 de julio.

Esto luego de una audiencia donde se abordó el tema de la demanda que se tiene en Estados Unidos por la mencionada fusión de Paramount y Warner Bros.

Paramount (Paramount)

Recordemos que el pasado 13 de julio, California y otros estados de Estados Unidos interpusieron una demanda en contra de Paramount por la adquisición de Warner Bros.

Donde señalan que de darse esta fusión, se le estaría dando una ventaja predominante al nuevo estudio por encima de todos sus competidores en el mercado de entretenimiento.

Lo cual puso en pausa todo el proceso, el cual estaba previsto se consolidara a finales de julio de 2026.

Fusión de Paramount y Warner Bros. podría estancarse durante meses

El tema para Paramount y Warner Bros. ante esta demanda y la decisión que tome la jueza, es que se podría tomar una medida cautelar.

Pues de darse el caso, la fusión se pausaría por hasta 28 días, si la jueza considera que se debe de tomar este tiempo preliminar ante un proceso legal inminente.

Lo cual le daría ventaja a los estados, pues estadísticamente las fusiones se caen cuando se entra en medida cautelar, ya que las empresas no quieren irse a un juicio largo.

Sin embrago, Daniel Kessler, abogado de Paramount, señala que está preparada para afrontar la medida y usar esos 28 días para presentar pruebas y argumentos a su favor .

Ya que considera que los estados demandantes no están entendiendo cómo son las concesiones de licencia y la distribución cinematográfica.