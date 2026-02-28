Tras el ascenso de Paramount como gigante mediático, Bari Weiss se ha convertido en una de sus voces más fuertes al ser la directora de CBS News.

Es por ello que se espera que Bari Weiss, tras la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, tenga un papel fundamental en la fusión.

¿Quién es Bari Weiss?

Bari Weiss es una redactora, escritora y periodista estadounidense, quien fuera parte de The Wall Street Journal y The New York Times.

Además de ser la fundadora del medio The Free Press.

Bari Weiss (Bari Weiss)

¿Qué edad tiene Bari Weiss?

Bari Weiss nació el 25 de marzo de 1984, actualmente tiene 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bari Weiss?

Bari Weiss está casada actualmente con la también periodista, Nellie Bowles.

Del 2013 al 2016 tuvo un matrimonio con Jason Kass.

¿Qué signo zodiacal es Bari Weiss?

Al haber nacido el 25 de marzo, Bari Weiss es del signo de Aries.

¿Cuántos hijos tiene Bari Weiss?

Bari Weiss tiene un hijo y una hija; en sus propias palabras, Nellie Bowles es la madre biológica de su hija.

Bari Weiss (The Free Press)

¿Qué estudió Bari Weiss?

Bari Weiss estudió en la Universidad de Columbia y se graduó en 2007 de la carrera de Historia.

¿En qué ha trabajado Bari Weiss?

Bari Weiss es conocida por haber trabajado como editora, redactora y articulista de dos de los medios más importantes de Estados Unidos.

De 2013 al 2017 fue parte de The Wall Street Journal, mientras que de 2017 a 2020 estuvo en The New York Times.

A su salida en 2021 fundó el medio Common Sense, que posteriormente fue rebautizado como The Free Press.

Desde octubre de 2025 es la directora de CBS News, propiedad de Paramount.

Bari Weiss podría ser parte de la nueva mesa directiva de CNN

Con la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, reportes indican que Bari Weiss podría formar parte de la mesa directiva de CNN.

Si bien no se ha mencionado exactamente cuál sería el papel de Bari Weiss en CNN, se espera que sea un puesto directivo o incluso la misma dirección del canal.

Recordemos que desde que se hizo oficial la fusión de Warner Bros. y Paramount, lo primero que se mencionó es que podría haber cambios en CNN; hasta se apuntó un posible cierre.

La llegada de Bari Weiss significaría, por lo menos en principio, un cambio en la alineación de la información de CNN, tradicionalmente crítica al gobierno republicano de Estados Unidos.