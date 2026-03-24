De frente al periodo vacacional de Semana Santa, la Guardia Nacional desplegó un operativo para garantizar la seguridad de las personas en las carreteras y zonas turísticas del país.

Para este operativo de Semana Santa, la Guardia Nacional ha destinado 50 mil elementos, reforzando las labores con 20 mil agentes más al despliegue permanente de 30 mil.

Guardia Nacional garantiza seguridad en carreteras y zonas turísticas con operativo de Semana Santa

El operativo de la Guardia Nacional para las vacaciones de Semana Santa inició el pasado 18 de marzo y concluirá el 18 de abril, a fin de garantizar la seguridad de toda la población.

Guardia Nacional presenta operativo de Semana Santa en carreteras y zonas turísticas (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

De acuerdo con la información, la Guardia Nacional tendrá alta presencia en:

Carreteras

Casetas de cobro

Playas

Zonas Arqueológicas

Aeropuertos

Asimismo, la Guardia Nacional tendrá programas y operativos específicos durante las vacaciones de Semana Santa, entre ellos:

Operativo Caballero del Camino: Destinado a brindar auxilio mecánico, como cambio de llantas o fallas técnicas, a los usuarios de las carreteras

Operativo Escalón: Consiste en el acompañamiento y escolta de caravanas de vehículos para asegurar un tránsito seguro

Bienvenido Paisano: Un plan enfocado en atender y escoltar a los connacionales que visitan a sus familias desde el extranjero durante esta época

Cabe mencionar que, con el apoyo de la guardia civil, se realizarán exámenes médicos a conductores en puntos de inspección para detectar consumo de alcohol o fatiga, y se vigila el uso del cinturón de seguridad.

Para cualquier emergencia o solicitud de apoyo, la Guardia Nacional tiene habilitado el número telefónico 088, que opera las 24 horas, además de atención a través de sus redes sociales oficiales.