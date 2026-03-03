La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, encabezó una reunión de trabajo con el general brigadier Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, con el propósito de reforzar la promoción turística de la capital yucateca de manera coordinada.

Mérida busca consolidarse como punto clave del Tren Maya

Durante el encuentro, participó el titular de la Secretaría Técnica de Turismo, Armando Casares Espinosa, así como representantes del sector hotelero, donde se analizaron estrategias para posicionar a Mérida como uno de los destinos estratégicos dentro de la ruta ferroviaria.

La presidenta municipal subrayó la importancia de sumar esfuerzos entre el Ayuntamiento, el proyecto ferroviario y la iniciativa privada para incrementar la llegada de visitantes y fortalecer la derrama económica en beneficio de las familias meridanas.

Por su parte, empresarios del sector turístico como Juan José Martín, José Chapur y Emilio Díaz coincidieron en que la coordinación institucional permitirá aprovechar el flujo de pasajeros del Tren Maya para promover la oferta cultural, gastronómica y patrimonial de la ciudad.

Mérida busca consolidarse como destino clave en la ruta del Tren Maya (cortesía)

Las acciones planteadas contemplan campañas conjuntas de difusión, integración de paquetes turísticos y una estrategia de comunicación que vincule la experiencia ferroviaria con la estancia en la capital yucateca.

Finalmente, Cecilia Patrón asistió a la inauguración de los Juegos Deportivos Interdepartamentales del Tren Maya, un evento interno que promueve la convivencia, el compañerismo y el bienestar entre las y los colaboradores del proyecto ferroviario.

La alcaldesa reiteró que el trabajo coordinado con distintas instancias continuará para impulsar el desarrollo económico, turístico y social de Mérida, fortaleciendo su dinamismo y proyección a nivel nacional.