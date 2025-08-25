A lo largo del Martes de Frescura en Walmart 26 de agosto 2025, podrás encontrar las acostumbradas ofertas semanales en las tiendas y acá te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Recuerda que las promociones tienen validez a nivel nacional, aunque no aplican en las sucursales que se ubican en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango.

También tienes que recordar que los productos que podrás encontrar en oferta a lo largo del Martes de Frescura Walmart del día de mañana 26 de agosto 2025, son los de las líneas de frutas y verduras.

Ofertas Walmart (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart 26 de agosto 2025

Durante el 26 de agosto, la cadena de tiendas de autoservicio que opera en todo México, Walmart, contará con una amplia variedad de ofertas que se activarán como parte del Martes de Frescura.

Sin embargo, hasta la publicación original de esta nota, no se conoce ninguno de los precios especiales que se pondrán a tu disposición en las cientos de tiendas que operan en todo el país.

Pero no te alarmes y tampoco te enojes, pues una vez que se publiquen los primeros adelantos del Martes de Frescura en Walmart 26 de agosto 2025, acá mismo los vas encontrar.

Ofertas en Walmart vigentes hoy

Antes de que arranque el Martes de Frescura en Walmart del 26 de agosto 2025, ya puedes encontrar algunas ofertas que se mencionan en la página de internet de la cadena de supermercados:

Bocina inteligente Alexa Echo azul a 999 pesos

Carpa plegable impermeable para jardín 3x3 metros a mil 399 pesos

Sala esquinera en L azul marino EL Bazar Store Confort a 13 mil 499 pesos

Audífonos AirPods Max Apple con cancelación de ruido verde a 13 mil 699 pesos

Laptop HP 15.6 pulgadas Ryzen 5 8 GB RAM 256 GB SSD a 9 mil 999 pesos

iPad Apple 9na generación 10.2 pulgadas WiFi 64 GB plata a 7 mil 999 pesos

Mesa de ping pong plegable con ruedas y red a 3 mil 999 pesos

Sala esquinera en L negro EL Bazar Store Confort a 13 mil 499 pesos

Mueble de línea Makaro gris confort para sala moderna a 3 mil 999 pesos

Brincolín inflable para niños con resbaladilla y canasta a 7 mil 999 pesos

Colchón matrimonial Spring Air con almohada memory foam a 4 mil 499 pesos

Caminadora eléctrica Altera X80ALT C7 potencia de 1.5 HP a 4 mil 999 pesos

Colchón ortopédico Spring Air King Size confort medio modelo Smith a 5 mil 799 pesos

Consola Xbox Series X 1 TB negra a 15 mil 749 pesos

Juego de jardín Jardínez de 7 piezas a 15 mil 990 pesos

Consola PlayStation 5 Standard Edition 825 GB a 13 mil 999 pesos

Frigobar TCL 3.2 pies cúbicos dos puertas negro a 3 mil 999 pesos

Comedor Chocoamo Elegant con seis sillas tono paredes a 14 mil 459 pesos

Colchón Queen Size de memory foam con base gris a 6 mil 999 pesos

Sofá cama reclinable El Bazar gris oscuro a 3 mil 880 pesos

Licuadora profesional Oster Xpert Series negra a 2 mil 399 pesos

Silla de oficina con descansabrazos y ruedas negra a 2 mil 980 pesos

Sofá cama reclinable El Bazar con porta vasos en lino gris oscuro a 4 mil 999 pesos