Durante el Martes de Frescura en Walmart 19 de agosto 2025, podrás encontrar las acostumbradas ofertas semanales y en esta nota te contamos todos los detalles que necesitas saber.

No debes olvidar que las promociones tienen validez a nivel nacional, pero no aplican en sucursales que se ubican en los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango.

Además, recuerda que los productos que podrás encontrar en oferta a lo largo del Martes de Frescura Walmart del día 19 de agosto 2025, son los de las líneas de frutas y verduras.

Ofertas Walmart (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart 19 de agosto 2025

A lo largo del 19 de agosto, la cadena de tiendas de autoservicio que opera en todo México, Walmart, contará con una amplia variedad de ofertas que estarán disponibles como parte del Martes de Frescura.

Sin embargo, hasta la publicación original de este contenido, los supermercados no han ofrecido ningún adelanto sobre los beneficios que van a estar disponibles en sus tiendas de todo el país.

Pero no preocupes, pues como ya debes saber, a lo largo del día de hoy y mañana te contaremos sobre las primeras ofertas y luego todas las que habrá en el Martes de Frescura en Walmart 19 de agosto 2025.

Ofertas en Walmart vigentes hoy

Antes de que inicie el Martes de Frescura en Walmart del 19 de agosto 2025, ya puedes encontrar otras ofertas que están en marcha en distintos departamentos como el caso de las siguientes:

Tequila Don Julio 70 Cristalino 700 ml a 804.90 pesos

MacBook Air Apple MGN63L/A M1 8GB RAM 256GB SSD a 10 mil 990 pesos

Consola Xbox Series S 512 GB Digital blanco a 7 mil 890 pesos

Refrigerador Mabe 14 pies con despachador black mate a 10 mil 290 pesos

Refrigerador Mabe 11 pies automático con despachador black mate a 8 mil 890 pesos

Consola Nintendo Switch modelo OLED blanco a 4 mil 957 pesos

Tequila 1800 Cristalino añejo 700 ml a 686 pesos

Llanta Goodyear Direction Touring 175/70 Rin13″ 82T SL a 949 pesos

Brandy Torres 10 de 700 ml a 329 pesos

Refrigerador Hisense 7 pies plateado RR63D6WGX a 4 mil 490 pesos

Whisky Johnnie Walker Black Label 12 años escocés añejo 750 ml a 466.98 pesos

TV TCL 50 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV QLED 50S546 a 10 mil 433.90 pesos

Vodka Smirnoff sabor tamarindo picante 750 ml a 249 pesos

Whisky Buchanan’s Deluxe 12 años blended scotch 750 ml a 526.99 pesos

Tequila Jose Cuervo Tradicional Cristalino 750 ml a 525 pesos

Lavadora Mabe 20 kg blanca a 8 mil 990 pesos