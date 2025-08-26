El Miércoles de Plaza de La Comer se pondrá en marcha para beneficio de sus clientes el día 27 de agosto 2025 con las mejores ofertas con disponibilidad en tiendas participantes de La Comer y Fresko.

Así ocurre cada semana, pues las marcas de tiendas de autoservicio, La Comer y Fresko, activan una amplia variedad de ofertas que son únicamente válidas por un día: el Miércoles de Plaza.

Recuerda que los precios especiales y artículos participantes aplican en el departamento de frutas y verduras, por lo que si piensas surtir tu despensa te sugerimos consultar las ofertas vigentes.

Ofertas Miércoles de Plaza La Comer (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 27 de agosto 2025

El Miércoles de Plaza de La Comer estará vigente a lo largo del día 27 de agosto 2025, por lo que vas a poder encontrar diversos productos del departamento de frutas y verduras a precio especial.

Hasta la publicación original de este contenido, no se conoce ninguna de las rebajas y promociones que estarán disponibles en las tiendas, pues no se ha compartido ningún adelanto al respecto.

Aunque puedes estar tranquilo, debido a que en cuanto se revelen los primeros detalles de las ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 27 de agosto 2025, acá mismo las vas a poder consultar.

Ofertas en La Comer desde hoy

Antes de que se compartan todas las ofertas del Miércoles de Plaza La Comer 27 de agosto 2025, te podemos contar que en la cadena de supermercados ya están disponibles varios precios especiales

Pechuga selecta 1 kg a 156.00 pesos

Milanesa de pechuga selecta 1 kg a 195.00 pesos

Pechuga selecta 1 kg a 144.00 pesos

Filete de pechuga selecta 1 kg a 215.00 pesos

Pollo selecto entero 1 kg a 56.00 pesos

Muslo selecto 1 kg a 105.00 pesos

Pechuga con hueso selecta 1 kg a 135.70 pesos

Muslo selecto 1 kg a 98.00 pesos

Pierna selecta 1 kg a 103.00 pesos

Molida de pechuga selecta 1 kg a 215.00 pesos

Pierna y muslo selecto 1 kg a 101.00 pesos

Pierna y muslo anatómica 1 kg a 89.00 pesos

Pierna selecta 1 kg a 84.70 pesos

Pierna y muslo corte americano 1 kg a 103.00 pesos

Molida de pollo selecto 1 kg a 215.00 pesos

Alas selectas 1 kg a 56.00 pesos

Molleja selecta 1 kg a 98.00 pesos

Pollo selecto entero 1 kg a 56.00 pesosPlátano Tabasco 1 kg a 29.90 pesos

Papaya Maradol 1 kg a 39.90 pesos

Mango Ataulfo 1 kg a 49.90 pesos

Fresa 1 pieza a 79.90 pesos

Piña Miel 1 kg a 32.90 pesos

Manzana Royal Gala 1 kg a 49.90 pesos

Uva blanca sin semilla 1 kg a 139 pesos

Melón chino 1 kg a 29.90 pesos

Manzana Red Delicious 1 kg a 39.90 pesos

Mango Manila 1 kg a 59.90 pesos

Guayaba 1 kg a 59.90 pesos

Manzana Granny 1 kg a 69.90 pesos

Sandía Charleston 1 kg a 15.90 pesos

Pera De Anjou 1 kg a 69.90 pesos

Manzana Delicious 1 kg a 79.90 pesos

Milanesa de pechuga selecta 1 kg a 232.00 pesos