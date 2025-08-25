Te contamos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que encontrarás a partir de mañana 26 de agosto 2025: toma nota de las rebajas en frutas, verduras y otros productos.
Cada semana las tiendas de autoservicio reconocidas por el slogan de ser las que “cuestan menos”, traen los precios más bajos del mercado en los departamentos de frutas y verduras y en carnes y pescados.
Con el fin de que no te pierdas ninguno de los descuentos, acá mismo te decimos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que habrá a desde el día de mañana 26 de agosto 2025.
Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 26 de agosto 2025
Las ofertas Martimiércoles Chedraui 26 de agosto 2025 traerán como cada semana, una amplia variedad de beneficios que aplican en sus departamentos de productos comestibles perecederos.
Pero hasta este momento no se han difundido ninguna de las rebajas y promociones que habrá como parte de las fechas semanales de beneficios en las tiendas de todo el país.
Aunque puedes guardar la calma, debido a que una vez que se compartan los primeros adelantos de las ofertas del Martimiércoles Chedraui 26 de agosto 2025, acá mismo las vas a poder encontrar.
Encuentra estas ofertas en Chedraui desde hoy
Poco antes de que inicie el Martimiércoles 26 de agosto, en Chedraui ya hay distintas ofertas en los artículos de distintos departamentos, como el caso de las siguientes:
- Molida de res por kilo a 98 pesos
- Molida fina de res 95-5 por kilo a 129 pesos
- Bistec pulpa blanca de res por kilo a 129 pesos
- Milanesas pulpa negra de res por kilo a 139 pesos
- Chambarete con hueso de res por kilo a 162 pesos
- Carne para deshebrar de res por kilo a 239 pesos
- Bistec pulpa negra de res por kilo a 249 pesos
- Molida selecta de res por kilo a 218 pesos
- Bistec de 7 de res por kilo a 139 pesos
- Hígado Sucarne de res rebanado 500 gramos a 30 pesos
- Molida mixta de res con cerdo por kilo a 192 pesos
- Retazo con hueso para caldo de res por kilo a 114 pesos
- Pechuga sin hueso de pollo por kilo a 186 pesos
- Milanesa de pollo por kilo a 198 pesos
- Pechuga corte americano de pollo por kilo a 94 pesos
- Pierna y muslo americano fresco de pollo por kilo a 37 pesos
- Pechuga sin hueso de pollo congelada por kilo a 120 pesos
- Pollo entero por kilo a 30 pesos con 90 centavos
- Muslo fresco de pollo corte americano por kilo a 39 pesos con 90 centavos
- Muslo fresco de pollo por kilo a 39 pesos con 90 centavos
- Pechuga de pollo con hueso light por kilo a 59 pesos con 90 centavos
- Pierna de pollo fresca por kilo a 59 pesos con 90 centavos
- Molida de pollo por kilo a 185 pesos
- Pollo entero criollo por kilo a 30 pesos con 90 centavos
- Filete de tilapia por kilo a 109 pesos
- Filete basa blanco por kilo a 96 pesos
- Filete de salmón panfrito 300 gramos a 265 pesos
- Filete de pescado Sierra Madre natural 400 gramos a 129 pesos
- Filete de pescado Sierra Madre natural 400 gramos a 89 pesos
- Surimi especial por kilo a 136 pesos
- Filete de pescado blanco empanizado Sierra Madre 500 gramos a 112 pesos
- Salmón atlántico sin piel 500 gramos a 329 pesos
- Filete de tilapia pimienta limón Sierra Madre 500 gramos a 104 pesos
- Medallones de atún y atún gourmet 730 gramos a 265 pesos