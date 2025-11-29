El informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda reveló que la deuda pública de México supera los 18 billones de pesos, por lo que cada persona debe alrededor de 135 mil.

De acuerdo con el reporte de Hacienda, entre enero y octubre de 2025 la deuda pública de México pasó de 16.8 billones de pesos a más de 18, sumando más de un billón que en 2024.

Incremento de la deuda pública en México (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Aumenta deuda pública de México: Supera los 18 billones de pesos y cada persona debe 135 mil

A menos de un año, la deuda pública de México aumentó un 4.3% respecto a 2024, que equivale a más 1.2 millones, por lo que el saldo a octubre de 2025 supera los 18 billones de pesos.

Si la deuda pública se dividiera entre todos los mexicanos, cada persona deberia 153 mil 371 pesos. La tendencia es que para 2026 se alcance una deuda de más de 20 billones, lo que causa preocupación.

El incremento de la deuda pública se debería, principalmente, a las obligaciones del gobierno de México con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).