Nvidia frenó las exportación de chips a varios países de Asia, en acato a las recientes restricciones tecnológicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

La medida buscaría evitar que asiáticos, en especial China, tengan acceso a su tecnología sofisticada y con ello ganar peso en el mercado de la inteligencia artificial.

De acuerdo con diarios internacionales, la restricción podría resultar contraproducente para Nvidia con su aplicación en al menos cuatro países:

Malasia

Singapur

Tailandia

Indonesia

Nvidia (Nvidia )

Temor a China; el posible motivo tras las restricciones de Nvidia a Asia

Según el diario Financial Times, el líder mundial en el mercado de chips, Nvidia, ha frenado temporalmente sus exportaciones al menos a cuatro países del sureste de Asia.

Los analistas indican que la decisión responde al temor de Estados Unidos de que China acceda a esta tecnología avanzada y pueda superar a ese país en el mercado de la inteligencia artificial.

Medios internacionales afirman que este miedo ha llevado al gobierno estadounidense a imponer numerosos requisitos a las exportaciones de chips en ese continente.

Financial Times también menciona que otras empresas, como Dell y Supermicro, encargadas de los envíos de Nvidia hacia Asia, han ordenado a sus clientes de esos países a paralizar todas las órdenes de compra.

IA (Milad Fakurian / Unsplash)

Nvidia podría resultar afectado por restricciones de Estados Unidos

El miedo de Estados Unidos al desarrollo tecnológico de China podría ser contraproducente para Nvidia, pues analistas consideran al sureste asiático una “región lucrativa” y de ingresos importantes.

Además, esto no impide que China acceda a esa tecnología, pues actualmente lo hace través de grupos empresariales chinos que alquilan servicios en la nube valiéndose de proveedores informáticos que operan con los chips de Nvidia.